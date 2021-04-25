Ender Arslan, 38 yaşında basketbol kariyerini noktaladı

Türk basketbolunun değerli isimlerinden olan Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı. Ligde Bursaspor-Ormanspor mücadelesinde, kariyerindeki son maça çıkan Ender Arslan aktif basketbol kariyerine veda etti. Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren başarılı oyun kurucu Ender Arslan, 322 kez milli formayı giydi, 2010 Dünya 2.'liği kadrosunda yer aldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen, Galatasaray, Türk Telekom takımlarında forma giyen ve 19 lig sezonuna 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası sığdırdı. Ender Arslan ayrıca Avrupa'da Union Olimpija, Tau Ceremica ve Panianios takımlarında da mücadele etmişti.