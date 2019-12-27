En zengin sporcu Floyd Mayweather!

Ekonomi üzerine yayın yapan Forbes Dergisi’nin her yıl düzenli olarak açıkladığı dünyanın en çok kazanan sporcusu listesinde 1 numara, ne Lionel Messi ne de Cristiano Ronaldo oldu... Listenin zirvesinde, ünlü boksör Floyd Mayweather yer aldı. Sadece 2015 ve 2017 yıllarında Manny Pacquiao’nun yanı sıra Conor McGregor ile yaptığı dövüşlerden toplamda 500 milyon Dolar (2.9 milyar TL) kazanan Mayweather, 915 milyon Dolar’lık (5.4 milyar TL) servetiyle birçok rakibini geride bıraktı.

Sosyal medya hesabından da listedeki ilk 5’i paylaşan ABD’li boksör, “Bu listede yer alan tüm sporcuları tebrik ediyorum” diye yazdı. 42 yaşındaki sporcunun ardından ikinci sırada, 800 milyon Dolar’la (4.7 milyar TL) Juventus’un süperstarı Ronaldo, üçüncü sırada Barcelona’dan yıllık 55 milyon Dolar (326.5 milyon TL) kazanan ve dünyanın yılda en çok maaş alan ismi olan Lionel Messi vardı.

İlk 40’ta tek kadın Serena Williams

Messi, 750 milyon Dolar’la (4.4 milyar TL) listeye üçüncü sıradan girerken, dördüncülük koltuğunda 680 milyon Dolar’la (4 milyar TL) NBA’de LA Lakers’ın 1 numarası olan basketbolcu LeBron James yer aldı. Bu dörtlüyü ise sırasıyla ünlü tenisçi Roger Federer, golfçüler Tiger Woods ile Phil Mickleson takip etti. Eski NBA yıldızları Michael Jordan ve Kobe Bryant ilk 10’a giremezken, ilk 40 içindeki tek kadın 215 milyon Dolar’lık (1.2 milyar TL) kazancıyla tenisçi Serena Williams oldu.

‘Teşekkürler babacığım’

Floyd Mayweather, geçtiğimiz günlerde kızına aldığı yeni yıl hediyesiyle de gündeme gelmişti. Ünlü boksör, 19 yaşındaki kızı Iyanna Mayweather’e, 1 milyon TL değerinde Mercedes G63 marka bir cip hediye etmişti. Bu hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Iyana, “Aman Tanrım! Çok teşekkür ederim babacığım” diye yazmıştı.

4 çocuğu olan ünlü boksör, daha önce de evlatlarına lüks hediyeler almıştı.