En sevilen ve beğenilen Retro oyunlar...

Evde zamanımızı geçirdiğimiz şu Corona virüs günlerinde nostalji yapmaya ne dersiniz? Yeniden çıkan atariler ile artık çocukluk günlerine geri dönmek mümkün. İşte en iyi 5 oyunu sizler için derledik.

Super Mario

Listenin ilk sırasında bu ismi görmeye şaşırmadığınıza eminiz. Herkesin mutlaka oynadığı bir oyundan bahsediyoruz. Mantarla beslenen bir prensese aşık olan tamir ustası Mario'dan başkası olamaz heralde. Oyun ilk olarak Nintendo tarafından 1985 yılında NES platformunda piyasaya sürüldü. Oyundaki amacımız baş karakter Mario ile ülkenin prensesi Prenses Peach’i kurtarmak. Bu amaca ulaşma yolunda birçok farklı oyun atmosferine, yer altı geçişlerine hatta sarmaşık ile çıkılan gökyüzüne bile erişiyoruz. Super Mario oyun dünyasının temellerini oluşturmuş, dünyanın en çok satan oyun serisi olmayı da başarmıştır. Super Mario serisine ait sayısız oyun ve remake bulunmaktadır.

Street Fighter

Street Fighter serisinin ilk oyunu 1987 yılında CAPCOM firması tarafından piyasaya sunuldu ve kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başardı. Dünyanın çeşitli yerlerinden dövüşçülere ev sahipliği yapan Street Fighter’da her karakterin kendine özel bir hikayesi vardı. Hangimiz aduket hareketi çekmek için o tuşlara random basmadık ki! Zaten anlatılmaz yaşanır bir oyundan bahsediyoruz.

Sensible Soccer

Kuşbakışı görünüşe sahip Sensible Soccer kısa sürede büyük ilgi toplamayı başardı ve birçok turnuvaya ev sahipliği yaptı. Tek tuş ile ataktayken kısa basarak pas, uzun basarak şut atabiliyoruz. Savunmada ise oyuncunun ayağına kayarak müdahalede bulunabiliyoruz. İki boyutlu grafiklere sahip Sensible Soccer’daki geniş oyuncu kadroları, menejerlik sistemleri şu an bile hiçbir futbol oyununda bulunmuyor. Oyunda dünyanın en saçma gollerini atabilirsiniz.

Pac-Man

Pac-Man 1980 yılında Namco tarafından yapılmış bir arcade oyun ve çok kısa süre içinde popüler oldu. Oyundaki elmadan hallice karakterimiz ile labirentte bulunan tüm sarı boncukları bir yandan hayaletlerden kaçarak bitirmeye çalışıyoruz. Ayrıca oyunda hayaletler bizim peşimizdeyken beyaz cisimleri aldığımızda hayaletler bir anda maviye dönüyor ve aksine bizden kaçmaya başlıyorlar. Aldığımız cismin süresi geçene kadarhayaletleri yiyebiliyoruz.

Duck Hunt

80’li 90’lı yıllarda ilk konsollarımız NES’te bir oyun vardı, tabanca ile ördekleri yakalamadan vurmaya çalışırdık. Hatta Wanted sahnelerini aratmayacak yöntemler kullanarak ateş ederdik. Tabancanın da Nintendo Wii’deki gibi ekranı algılama olayına da hiç anlam veremezdik. Bunu bilenleriniz vardır mutlaka. Bilmiyorsanız da hayâl kırıklığına hazır olun. O silahlar aslında televizyona veya ördeğe nişan almanızla değil ördeklerin çıkış süresi ve sizin tetiğe basma süreniz arasındaki zamanlama ile çalışıyor. Yine de ilk oynadığımız oyunlardan biri ve unutulmayacak bir oyun.

Sonic

Sürati ile dünyanın en hızlı kirpisi olmaya aday olan Sonic de aslında Super Mario vari atari oyunlarına damga vurmuş bir oyun olarak bahsedebiliriz. Özellikle altınlar için o hızı sonuna kadar alıp atlamak kadar kendimizi kastığımız sonrasında dikenli yolda o altınlarımızın bizden düşmesi kadar üzüldüğümüz başka hangi oyun olmuştur ki?