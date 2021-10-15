En pahalısı Erling Haaland: 144 milyon Euro
Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle futbolda adını zirveye yazdırdı. Mbappe, 139 milyon 500 bin euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada yer alırken, Tottenham'lı Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü sırada. PSG'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin euroya düştü.
KPMG Football Benchmark ekibi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, zirvedeki Kylian Mbappe'yi geride bırakarak, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle zirveye oturdu. Mbappe, 139 milyon 500 bin euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada, Tottenham'lı Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü sırada yer aldı.
Manchester United'dan üç futbolcu
Bu üç ismi ise 118 milyon 900 bin euroluk değeriyle Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes takip etti. PSG'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın değeri ise 115 milyon 500 bin euroya düştü. En değerli ilk 10 oyuncu arasında Manchester United'dan üç oyuncu yer alırken, PSG'den iki, Dortmund, Barcelona, Tottenham, Chelsea ve Manchester City'den birer oyuncu yer aldı.
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Uçak: “Haaland uzun süre zirvede kalır”
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Bu listede uzunca süredir Kylien Mbappe zirvede yer alıyordu. Ama son dönemdeki performansı ve kulüplerin ilgisi nedeniyle Erling Haaland büyük bir piyasa oluşturdu. Bu da en pahalı futbolcu olmasını sağladı. Haaland'ın da uzun süre listenin tepesinde kalacağını düşünüyorum'' dedi.
İşte piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu
Erling Haaland - 144,2 milyon Euro
Kylian Mbappe - 139,5 milyon Euro
Harry Kane - 121,2 milyon Euro
Bruno Fernandes - 118,9 milyon Euro
Romelu Lukaku - 115,6 milyon Euro
Neymar JR - 115,5 milyon Euro
Frenkie de Jong - 114,3 milyon Euro
Kevin de Bruyne - 112,5 milyon Euro
Marcus Rashford - 110,9 milyon Euro
Jadon Sancho - 110,5 milyon Euro