“En önemli babalık görevi çocuğun geleceğine sahip çıkmak”

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteği ile “Babayım” kampanyasını hayata geçiriyor. Kampanya, babaları çocuğun ihtiyaçlarını anlamaya, erken yaşta evlilik risklerini bilmeye ve çocuğun geleceğine sahip çıkmaya çağırıyor. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasında temel aktörler olarak babaların rolü ve önemine dikkat çeken iletişim çalışmalarının yanı sıra; eğitimler, farkındalık seminerleri, toplantılar ve geniş kapsamlı bir müdahale programı yürütülüyor.

Türkiye’de her 10 kız çocuğundan 1’inin nişanlanma, evlenme, hamile kalma ya da anne olma nedenleriyle eğitimini bıraktığını vurgulayan AÇEV Babalık Çalışmaları Direktörü Hasan Deniz, “Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişki, çocukların hem zihinsel ve fiziksel gelişimini hem de sosyal ve duygusal kapasitesini etkiliyor. Bu nedenle AÇEV olarak, bir babanın hayatındaki en önemli babalık görevinin, çocuğunun geleceğine sahip çıkmak olduğunu söylüyoruz. Eğitimlerin, babalarda yarattığı davranış değişikliği ve çocuklarıyla ilişkilerine olumlu katkısı en büyük motivasyonumuz. Tüm babaları bu konuda sorumluluk almaya ve ‘Babayım, çocuğumu erken yaşta evlendirmem.’ demeye çağırıyoruz” dedi.

Erkeklere yönelik gerçekleştirilen Farkındalık Toplantıları ve Toplum Bilgilendirme Seminerleri ile de AÇEV; 18 ilde iki bin 500 babaya ulaşarak çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin bireysel ve toplumsal etkileri, hukuki karşılıkları ve önleme yolları konusunda bilinç oluşturmak için çalışıyor.

Abdülkerim Kalyoncu, Trabzon, AÇEV Saha Danışmanı

15 yaşında bir akrabasıyla evlendirilmiş ve üç çocuğu engelli doğmuş bir yakınım bana şöyle dedi: “Şu anki aklım olsa bu evliliğin karşısına geçerdim ama o dönem yapamadık. Bundan sonra ne benim ailemde ne de çevremde böyle bir evliliğin yaşanmaması için her şeyi yaparım.”

Yasin Küçükbaki, Trabzon, Berber

Artık çocuğunu erken yaşta evlendirmeyi düşünen babalar bunu toplum önünde çok rahatça söyleyemiyorlar, bunun yanlış olduğunun onlar da farkındalar.

Hasan Çakır, Bergama, Yerel Oluşumlar Temsilcisi

Uzaktan bir akrabamın söylediklerini unutamıyorum. “Ben de 15 yaşındaki kızımı evlendirecektim yakın zamanda, şimdi düşünüyorum da birkaç sene daha beklemek, kızımın karşısındaki insanı tanımasını sağlamak daha iyi olacak” dedi.