En iyisi Orkun Kökçü! İstatistiklerde birinci

Comparisonator Futbol Data Karşılaştırma Platformunun makine öğrenim indeksine göre Orkun Kökçü, Eredivisie'de 2021-22 sezonunun en iyi oyuncuları arasında yer aldı. Orkun, ligdeki oyuncular arasında tüm pozisyonlarda, Hollanda Eredivisie'de "90 dakika başına topladığı Comparisonator Performans Index" sıralamasında 3. ve "Tüm sezon topladığı toplam Comparisonator Performans Index" sıralamasında 2. sırada yer aldı.

Feyenoord ile UEFA Konferans Ligi finalinde Roma'ya karşı sahaya çıkan Orkun Kökçü'nün final maçı istatistikleri ise şöyle:

• 2 Şut pası

• 2 Şut

• 1 İsabetli Şut

• 3 Top Kazanım (Tamamı rakip yarı sahada)

• 92 pas, 82'si başarılı pas

• 38 Rakip 3.Bölgeye Pas, 30'u başarılı

• 2 orta, 1'i başarılı

• 9 defansif 1-1, 2'si kazanılan

• 5 ofansif 1-1, 4'ü kazanılan

RAKAMLARLA ORKUN KÖKÇÜ'NÜN 2021-22 SEZONU

Eredivisie'de (DMF) Defansif Orta Sahalar arasındaki sıralamaları ise şu şekilde oldu;

1. Sıra: "Şut Pası" - 2.06 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Şut" - 2.26 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Asist Beklentisi (xA)" - 0.58 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Gol Beklentisi (xG)" - 0.2 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Başarılı Anahtar Paslar" - 0.96 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Rakip 3. bölgesine yapılan pas" - 34.19 (90 dakika başına)

1. Sıra: "Rakip 3. bölgesine yapılan başarılı pas" - 26.11 (90 dakika başına)

2. Sıra: "Goller" - 0.23 (90 dakika başına)

2. Sıra: "İsabetli şut" - 0.8 (90 dakika başına)

3. Sıra: "Asistler" - 0.3 (90 dakika başına)