En iyisi Muslera

FANATİK’in Twitter hesabında yer alan ankette, Süper Lig’in ilk 26 haftasındaki en iyi kaleci performansının kime ait olduğu soruldu. Fernando Muslera, Mert Günok, Uğurcan Çakır ve Mamadou Samassa şıkları arasında kıyasıya bir yarış yaşanırken, 5 bin 318 kişinin oy kullandığı anketin birincisi, yüzde 43.6 ile Galatasaray ’dan Muslera oldu.

Uruguaylı file bekçisini yüzde 42.1’le Trabzonspor kalecisi Uğurcan takip etti. Başakşehir’den Mert yüzde 10.8 ile üçüncü, Sivassporlu Samassa ise yüzde 3.6 ile dördüncü sırada yer aldı.