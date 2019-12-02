En iyisi Alexander Sörloth!

Sörloth, Galatasaray’ı da boş geçmedi. Trabzonspor’un süper forveti 50. dakikada Sosa’nın ortasında ağları havalandırırken, müthiş bir istatistik yakaladı. 13. hafta sonunda Norveçli oyuncu gol sayısını 8’e çıkarttı, 3 de asisti var. Toplam 11 kez skora katkı sağlayan Sörloth, bu alanda ligin en iyisi. 10’ar gole katkı sağlayan Jahovic ve Guilherme’yi geride bırakan Sörloth, aynı zamanda krallık yarışında olduğu Cisse (9), Jahovic (9), Crivelli (7) ve Muriç’in (7) sustuğu haftada kalitesini konuşturdu. İkinci yarıda iki kez daha gole yaklaşan Sörloth, bu fırsatları ise gole çeviremedi.