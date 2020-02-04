Doğal yağ yakıcı olarak piyasada bulunan besinler hızlı kilo vermek isteyenlere cazip gelebilir. Anketler insanların önemli bir bölümünün hayatlarının bir noktasında, yağ yakıcı besinleri ve hapları kullandığını gösterir.

Yağ yakıcı besinler, ilaçlar, haplar ve yiyecekler listesi

Kilo kaybı hapları, otlar ve çaylar dahil olmak üzere besin takviyelerini tüketmenin güvenli olup olmadığı merak edilir. Diyetisyenler, yağ yakıcı ürünlerin enerji ve ruh halinizde olumlu bir artış sağlayabileceğini ifade ediyor, ancak diğer yaşam tarzı değişiklikleri gerçekleşmeden herhangi bir gerçek kilo kaybı olmaz.

Sağlıklı bir kiloya ulaşmanıza ve korumanıza yardımcı olmanın doğal yolları arasında bulunan gıda bazlı yağ yakıcıları, protein ve lif bakımından zengindir. Hızlı yağ yakmak isteyenler için piyasadaki en iyi yağ yakıcı besinler arasına yeşil çay veya greyfurt esansiyel yağı bulunur. Bu besinler tek başına değildir, sağlıklı bir beslenme ve düzenli egzersiz ile işlevsel hale gelirler.

Yağ yakıcı besinler takviyeleri, vücudun yağ rezervlerini bir enerji kaynağı olarak kullanarak depolanmış vücut yağını yakmanıza yardımcı olur. Yağ yakıcı terimi, yağ metabolizmasını veya enerji harcamalarını akut olarak arttırdığı, yağ emilimini azalttığı, kilo kaybını artırdığını iddia edilen beslenme takviyelerini tanımlamak için kullanılır.

Bu besinler egzersiz sırasında veya bir şekilde yağ metabolizmasını teşvik eden uzun süreli adaptasyonlara neden olur. Yağ yakıcı hap üreticileri genellikle bu takviyeleri almanın metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermeye neredeyse zahmetsizce yardımcı olabileceğini iddia eder. Bazı insanlar en azından bir şekilde iştahını azaltmak, abur cubur isteklerini azaltmak ve size fiziksel aktivite için kullanılabilecek daha fazla enerji vermek için yardımcı olabilir.

En iyi yağ yakıcı ürün hangisi?

Yağ yakıcı besinler kadınlar arasında da oldukça popülerdir. Kadınlar kulübüne göre bu besinler, alınan gıdanın tipine, ürünlerde kullanılan aktif bileşenlere, alınan dozajlara ve bir bireyin tepkisine bağlıdır. Yağ yakıcı takviyelerde yaygın olarak kullanılan aktif bileşenler, markaya göre değişir, ancak genellikle bir uyarıcı, bitki ve asit karışımı içerir. Referanslar, belirli çalışmalardan elde edilen bulgularla birlikte, takviye besinlerin bazılarının işe yaradığını gösterir. Ancak bazı durumlarda içerikleri de tehlikeli veya tamamen etkisiz olabilir.

Araştırmalar, yağ yakıcı besinlerin mevcut literatüre dayanarak, kafein ve yeşil çayın yağ metabolizmasını arttırıcı özelliklerini destekleyecek verilere sahiptir. Diğer pek çok takviye için, bazı markalar yağ yakımını garanti etse de kanıtlar eksiktir. Balon kilo kaybı kapsülleri gibi birçok kilo kaybı hapında bulunan bileşen türleri şunları kafein içerir.

Çalışmalar kafein tüketmenin vücut ağırlığı üzerindeki olası mütevazı etkilerini gösterir. Kafein çoğu insan için genellikle olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak kalp çarpıntısı ve huzursuzluk gibi yan etkilere neden olabilir. Sadece kafeinin kilo vermenize yardımcı olacağına dair sağlam bir kanıt yoktur ve çok fazla kafein almanın eksileri kesinlikle artılarından daha ağır basar.

Yağ yakıcı besinler hap halinde bulunabilir. Bir miktar su ile yutularak tüketilir. Bazı besinlerse toz halindedir; yiyecek ve içeceklerin içine katılarak tüketilir. Doğal yağ yakıcı besinlerse direkt olarak kullanılabilir. Yeşil çay özü en popüler kilo kaybı bileşenlerindendir. Bununla birlikte, gözle görülür sonuçlara neden olacak kadar iyi sonuç vermesi garanti edilmez. Bildirilen yan etkiler, nadir de olsa baş ağrısı ve idrar yolu enfeksiyonlarını içerebilir. Olası faydalar arasında enerji harcamasında hafif bir artış bulunur.

​​​​​​​Genel çalışmalar, yağ yakıcı besin takviyelerinin vücut ağırlığı üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını gösterir. Bazı insanlar bu takviyeleri kullanırken açlığın azaldığını bildirirken, diğerleri şişkinlik, ishal, kabızlık ve karın rahatsızlığı gibi yan etkiler yaşarlar.