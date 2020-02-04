Protein tozlarının piyasada pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır. Protein tozlarının bu denli farklı içeriklere sahip olması yüzünden kişiler hangi protein tozunu kullanması gerektiğine de karar verememektedir. Bu nedenle bir protein tozu almadan önce mutlaka marka ve içerik araştırması yapılması gerekir.

Protein Tozlarında Çeşitler

Protein tozlarında oldukça fazla çeşit bulmak mümkündür. Fakat piyasada kalite ve içerik açısından en fazla tüketilen 5 protein tozu çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler şu şekildedir;

- Et Proteini,

- Yumurta proteini,

- Kazein proteini,

- Whey proteini,

- Soya proteini.

Hangi proteinin hem sağlığınız hem de hedefleriniz için daha doğru ve uygun olduğuna karar verebilmek için öncelikle o protein çeşidinin özelliklerini doğru şekilde bilmek gerekir.

Protein Tozlarının İşlevleri

Protein tozları özellikle kas geliştirme amacında olan kişiler tarafından tercih edilir. Protein tozlarına aslında biyolojik yollar ile üretilen bir tür besin takviyesidir. Protein tozlarının tamamı dünyadaki sağlık örgütlerince gerekli testler sonrasında onaylanır ve pazara sürülür.

Doğru ve yerinde bir kullanım ile marketlerde yer alan paketli ürünler ile aynı içeriğe sahip olurlar. Protein tozları doğru şekilde ve zamanda kullanıldığı sürece zararları yoktur. Aksine kişi ve kas yapısı için faydaları vardır. Bu faydaların sağlanmasında ürünlerin içerikleri ve markaları da oldukça etkilidir.

En İyi Protein Tozu Markaları

Piyasada satılan en iyi protein tozu markaları genellikle Whey proteinler olarak bilinirler. Protein tozu kullanacak kişiler en iyi etkiyi ve verimi almak için öncelikle protein tozunun içeriğine dikkat etmelidir. Çünkü protein tozları kişilerin hedeflerine, ihtiyaçlarına ve amaçlarına göre içerik yönünden değişir. Bu nedenle kişiler için en iyi protein tozu markasını belirlemek tek başına pek doğru olmaz.

Gerekli içerik ve marka araştırması ile bireysel olarak en iyi protein tozu markası bulunabilir. Ayrıca protein tozları eczane gibi daha güvenilir ortamlardan uzmanlar tarafından satıldığında daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple eğer bir protein tozu kullanma fikriniz varsa eczane gibi güvenilir ortamlardan tercih etmeniz gerekir.

Protein Tozu ve Markalar

Piyasada farklı markalara ait pek çok protein tozu bulunur. Bu markaların her birinin içerikleri ve besin değerleri farklıdır. Bu nedenle iyi bir araştırma sonrasında protein tozları tercih edilmelidir. Özellikle kişi hangi alanda ve hedefte ilerliyorsa o hedefe uygun protein tozu tercih edilmelidir. Markaların kalitesine göre elbette protein tozlarının sağladığı besin içeriklerinin kalitesi de farklılaşır. Bu nedenle piyasada daha çok tercih edilen markalar kullanılmalıdır. Gerekirse kullanım ile ilgili bir uzmandan da yardım alınabilir.

Whey Protein Tozları

Whey protein tozları genellikle en fazla tercih edilen protein tozlarında ilk sıralarda yer alır. Bunun sebebi ise protein tozunun hızlı bir şekilde kana karışmasıdır. Özellikle sporcular açısından en kaliteli ve etkili protein Whey proteinidir. Çünkü antreman sonrasında kişilerin ihtiyacı olan protein hızlı bir şekilde Whey Proteinler sayesinde alınır. Whey protein tozları sabah kalktıktan sonra tüketildiğinde gece boyunca hareketsiz ve proteinsiz kalan kasların da çalışmasını sağlar. Bununla beraber Whey protein tozları esansiyel amino asitleri içerisinde barındıran oldukça güçlü ve zengin bir protein kaynağıdır.