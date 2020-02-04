İnsan vücudu için oldukça önemli olan probiyotikler, yeterli miktarda alındığı sürece sağlığa çok büyük fayda sağlarlar. Aslında probiyotikler canlı bir organizmalardır. Özellikle bağışıklık sistemi başta olmak üzere bağırsak sağlığına çok yararlıdır. Probiyotikler en fazla çocukların gelişimi açısından uzmanlar tarafından gerekli görülmektedir.

Probiyotik Yoğurt Nedir?

Pek uzman probiyotiklerin bir ilaç olarak değil de doğal besinler ile alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu şekilde alınan probiyotikler sağlık açısından daha fala öneme sahiptir. Özellikle probiyotikler en fazla probiyotik yoğurtlarda bulunmaktadır. Bu açıdan probiyotik yoğurtların daha sık tüketimi insan sağlığı açısından önemlidir. Yoğurtlardan canlı ve aktif kültürler oluşturmak için bu kültürlerin dışarıdan eklenmesi gerekir. Bu şekilde probiyotik yoğurtlar elde edilir. Özellikle probiyotiklerin içerisinde bulunan Lactobacillus ve Bifidobacterium bakterileri yoğurt içerisinde bulunan probiyotikler olarak kabul edilir. Saccharomyces ise probiyotiklerin içerisinde yoğun şekilde bulunan bir maya çeşididir.

Probiyotik Yoğurt Faydaları

Probiyotik yoğurtlar sağlık açısından sayısız etkiye ve faydaya sahiptir. Özellikle sindirim sistemi ve bağışıklıkla ilgili sorunlarının giderilmesine yardımcı olurlar. Bunlarla beraber;

- Hazımsızlık, gaz ve sürekli şişkinlik durumlarında bu problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar.

- Kişilerde görülen laktoz intoleransına karşı etki göstererek, bu duruma bağlı sorunların giderilmesini sağlar.

- Diyabet riskini ortadan kaldırır. Özellikle Tip2 diyabet olarak tabir edilen diyabet türündeki riskleri yok eder.

- Kolorektal kanser türlerinin oluşumunu önler, bu kanser türündeki riskleri ortadan kaldırır.

- Kemik sağlığının korunmasını sağlar. Özellikle çocuklarda kemik gelişimine yardımcı olur.

- Düzenli şekilde Probiyotik yoğurt tüketen kişilerin daha sağlıklı ve hızlı kilo verilmesini de sağlamaktadır.

- Kötü huylu kabul edilen kolesterolün de düşürülmesinde etkili olan Probiyotik yoğurtlar düzenli olarak tüketilmesi gerekir.

Ev Yapımı Probiyotik Yoğurtlar

Ev yapımı Probiyotik yoğurtlar sağlık açısından daha faydalıdır. Özellikle Probiyotik yoğurtların ev yapımı olması, çocuklar açısından büyük öneme sahiptir. Probiyotik yoğurtlar evde hazırlanacaksa mayalama işlemi birden fazla yapılabilir. Yani ev yapımı Probiyotik yoğurtlar hem daha uzun süre kullanılır hem de daha sağlıklıdır.

Özellikle anneler Probiyotik yoğurtları çocuklarına vermek istediklerinde bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırmada en çok dikkat edilen husus ise en iyi Probiyotik yoğurdun hangisi olduğudur. Yapılan araştırmalara ve uzmanlara göre en iyi Probiyotik yoğurtlar genllikle ev yapımı Probiyotik yoğurtlar olarak bilinmektedir.

Çocuklarda daha iyi ve sağlıklı bir beslenme için Probiyotik yoğurtlar tüketilmesi, eczanelerde bulunan Probiyotik haplardan uzak durulmalıdır. Eczanelerde bulunan Probiyotik hap ve kapsüller daha çok yetişkinler için önerilmektedir. Çocuklar içinse genellikle doğal Probiyotik yoğurtlar kullanılması gerekir. Bu Probiyotik yoğurtları evde oldukça pratik şekilde yapmak mümkündür.

Ev Yapımı Probiyotik Yoğurtlar Nasıl Yapılır?

Evde hazırlanan probiyotik yoğurtlar için her defa eczaneden yeni probiyotik toz kullanılması gerekmez. Eğer daha önceden bir mayalanmış probiyotik yoğurt varsa bu yoğurt yeni süt için de kullanılabilir. Özellikle bu süt maya olarak kullanıldığında yeni bir probiyotik yoğurt elde edilir. Evde hazırlayacağınız probiyotik yoğurt için gereken malzemeler ise;

- 1 litre süt özellikle işlenmemiş doğal bir süt olması gerekir.

- Cam bir kavanoz,

- Yarım şase olarak belirlenen ölçülerde probiyotik toz.

Çelik bir tencerede 10-15 dakika kadar kısık ateşte kaynatılan süt kendi halinde ılımaya bırakılır. Probiyotik yoğurt için en ideal ısı 45 derecedir. Bu nedenle sütün ısısının 45 dereceye inmesi gerekir. Ilımadan sonra cam bir kavanoza alınan süt içerisine yarım şase probiyotik toz eklenmelidir. Eklenen toz süt ile beraber bir tahta kaşık ile karıştırılması gerekir.

Kapağı kapatılan kavanoz bir örtüye sarılarak toplamda 4 saat bekletilmelidir. Daha sonra eğer probiyotik yoğurt elde edilmek istenirse probiyotik toz yerine önceden hazırlanan probiyotik yoğurt eklenmesi yeterli olacaktır. Yeni probiyotik yoğurt içerisine eski yoğurttan sadece 2 kaşık yoğurt eklenmesi yeterli olacaktır.

Probiyotik Yoğurtlar Ne Zaman Tüketilmelidir?

Probiyotik yoğurtlar genellikle bağırsak sorunlarının görüldüğü zamanlarda tüketilmesi gerekir. Bu sorunların başında da kabızlık, ishal ve gaz sorunları gelir. Probiyotik yoğurtlar özellikle 2 hafta boyunca düzenli kullanım halinde etki göstermektedir. Bu nedenle Probiyotik yoğurtların sağlık sorunları başladığı zaman 2 hafta boyunca kullanmak gerekir. Böylece sindirim sistemi daha düzenli hale gelmektedir.