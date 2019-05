En iyi modem almanın püf noktaları - 2019

1) Hem VDSL, hem ADSL destekli bir ürünü tercih edin

Cihazın 802.11N veya 802.11ac protokolünü destekleyip desteklemediğine dikkat edin. Yaşam alanınız için yeni bir modem almaya karar verdiyseniz göz önünde bulundurmanız gereken birden fazla kriter bulunmakta. Bunlardan en önemlisi servis sağlayıcıların eviniz için sunduğu internet hizmetinin tipi. Bu hizmet ADSL, VDSL, Fiber gibi değişkenlikler gösterebilir. Örnek vermek gerekirse; VDSL hat yapısı bulunan bir bölgede yaşıyorken ADSL modem almanız hizmet alamamanıza sebep olacak ve satın aldığınız ürünü size uygun olmadığı için iade etmek zorunda kalabilirsiniz. Buna ek olarak teknolojinin hızla gelişmesini de göz önünde bulundurursak mevcut altyapınızdan daha yüksek teknolojili bir ürün almanız ilerleyen zamanlarda modem için tekrar yatırım yapmanızın da önüne geçecektir. Bu sebeple ADSL hat yapısına sahipseniz bile hem VDSL hem ADSL destekleyen bir ürünü tercih etmeniz doğru bir davranış olacaktır.

Veri boyutlarının günden güne arttığı göz önünde bulundurulduğunda, kablolu ya da kablosuz internet erişimlerimizin de üst seviyede olması gerekiyor ki İnternet ağıyla olan iletişimlerimiz çok daha hızlı seviyede kalabilsin.

Evlerde artık internet erişimi için modem/router cihazlarına kablosuz arayüzler ile bağlanmak mümkün. Günümüzde üretilen bir sürü dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon yüksek hızlı IEEE 802.11n ve 802.11ac protokolünü destekliyor. Tüm bunlar dikkate alındığında, seçeceğimiz modemin de yüksek hızlı kablosuz bağlantıları destekliyor olması geleceğe dönüklük açısından oldukça önemli. Modem satın alırken cihazın bu protokolleri destekleyip desteklemediğine dikkat etmek gerekiyor.

2) Siber tehditlere karşı “ebeveyn protokol desteğine” sahip modelleri tercih edin!

Türkiye’de özelikle gençler ve çocuklar interneti sıklıkla ve yoğun bir şekilde kullanıyor. We Are Social tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde internet erişimine sahip 54 milyon insan her gün ortalama 7 saat 9 dakikasını internette harcıyor. Bu süreye tarayıcı sörfleri, çevrim içi oyunlar ve sosyal medya da dahil. Çocukların günlük internet kullanımı ise günden güne artıyor. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Y kuşağındaki internet kullanıcılarının yüzde 73’ü online tehditlere maruz kalıyor. Bu sebeple internet erişiminin yetişkin olmayan bireyler için izlenmesi, gözlemlenmesi ve onların doğru yönlendirilebilmesi önem kazanıyor. Modem seçerken internet erişimini cihaz ya da özel servis bazlı kısıtlamanıza imkan tanıyan Ebeveyn Protokol desteğine sahip modelleri tercih etmeniz daha doğru bir karar olacaktır.

3) Modemin anten sayısı veya anten tipinden ziyade; modemin toplam anten kazancı ve barındırdığı teknolojiye dikkat edin!

Anten bir modemin ya da herhangi bir ağ cihazının en önemli donanımlarından birisidir. Modem gibi internet erişimini kablosuz dağıtmayı amaçlayan cihazlarda laptop, tablet ve mobil telefon gibi cihazların internet erişimi antenler aracılığıyla sağlanır. Burada önemli olan ve genellikle yanlış algılanan bir nokta var: Antenler dahili, harici ya da tümleşik gibi farklı tiplerde olabilir. Dışarıdan donanımsal olarak herhangi bir anteni görünmeyen modem cihazlarının da bir anteni olduğunu unutmamak gerekiyor. Herhangi bir harici anteni olmayan cihazın az çekeceğine ya da düşük kablosuz kapsama alanı sunacağı düşünülüyor. Fakat bu, pek de doğru bir yaklaşım değildir.Antenler sahip olduğu anten kazançlarına göre dBi birimi ile ölçülürler. Buna ek olarak antenlerin sahip olduğu farklı teknolojiler de olabilir. Bunlar MU-MIMO (Multi User Multi Input-Multi Output) ya da Beamforming gibi teknolojiler olabilir.

Öte yandan katma değerli teknolojiler, antenlerin verimlerini artıran etkenlerdir. Bu sebeplerden dolayı modem seçerken de anten sayısından ya da tipinden ziyade toplam anten kazançları ve barındırdığı yüksek teknolojiler göz önünde bulundurulursa daha doğru bir seçim olacaktır.

Tüm bunlara ek olarak; eğer büyük bir ev veya ofiste modemi kullanacak ve herhangi bir ağ genişletici/router satın almayacaksanız dahili veya harici antenleri çok ve güçlü bir modem tercih etmek gerekmektedir.

5) Modemin üzerinde yazan Mbps değeri ne kadar yüksek ise modem o kadar hızlıdır!

Modemin üzerinde yazan Mbps değeri cihazın kablolu ya da kablosuz arayüzden saniye başına sunabileceği maksimum teorik hızı ifade eder. Bu değer ne kadar yüksek olursa teorik olarak ve ortam koşullarına bağlı olarak modem o hızları size sunabilir demektir. Dolaylı olarak da bu değer ne kadar yüksekse modemin hızı o kadar yüksektir denebilir. Fakat bu hızı diğer ortam koşulları ve ağdaki diğer cihazların bu hıza uyumu da etkileyecektir. Örneğin, spor bir arabanız var ve saatte 300 km hız yapmanıza imkan tanıyor. Bu maksimum hız ortam koşullarına bağlı olacaktır. Aracınızı otoyolda bu hızlarla kullanabilirsiniz fakat çakıllı ya da sürekli tümseklerin bulunduğu bir yolda aracın bu hızlara çıkamayacağını herkes bilir. Modemi de bu örneğe benzetebiliriz.

6) Mesh teknolojiyi destekleyen cihazlar daha hızlıdır

Mesh teknolojisi ile uyumlu cihazlar geleneksel modellere göre daha hızlıdırlar.

Mesh teknolojisi, çok katlı ya da betonarme binalarda ortaya çıkan sinyal zayıflaması ve kısıtlı kapsama alanı sorunu için ideal bir çözümdür. Kapsama alanını arttırmak için modem ile tekrarlayıcı modunda çalışan bir ya da daha fazla Kablosuz Erişim Noktası (Access Point) cihazından oluşan bir “Mesh Network” kurulabilir.Birbirlerine mesh protokolüyle bağlanan Kablosuz Erişim Noktası cihazları, sinyalin zayıfladığı noktalarda sinyali güçlendirir ve kapsama alanını arttırırlar. Bilgisayarlar ise en iyi sinyal aldıkları tekrarlayıcıya bağlanır ve Mesh Network üzerinden modeme ulaşırlar. Bu şekilde, kablosuz kapsama alanı maksimum ölçüde genişletilirken aynı zamanda duvar ve diğer engellerin kablosuz sinyalleri zayıflatma etkisi giderilmiş olur. Sonuç olarak bu sayede çok daha hızlı ve verimli bir kablosuz ağa sahip olabilirsiniz.

7) Modem satın alırken ethernet port sayısına dikkat edin!

Modem alırken ihtiyaçlarımızı belirlemek ve ona uygun bir ürün almak en doğru yaklaşım olacaktır.Bu noktada modemin ethernet port sayısı ve performansı bakmamız gereken bir diğer kriterdir.Örneğin Gigabit Ethernet portuna sahip bir modem almak, daha yüksek hızları görebilmek adına iyi bir tercih olabilir.