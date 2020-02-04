En İyi Balık Yağı Markası Nedir? Çocuklar İçin En İyi Balık Yağı

Omega-3 bakımından en zengin besin kaynağı balıklardır. Doktorlar ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) haftada 1-2 porsiyon balık yemeyi öneriyor. Ancak haftada 1-2 porsiyon balık yiyemiyorsanız ek gıdalarla omega-3 almalısınız. Yeterli miktarda balık tüketemeyenler ve balık yiyemeyenler için balık yağı üretiliyor. Kendiniz ve aileniz için omega-3 bakımından zengin balık yağı tüketebilirsiniz.

Balık Yağı Nedir?

Balık dokusundan alınan yağa balık yağı deniliyor. Genellikle ton, ringa, hamsi ve uskumru gibi yağlı balıkların karaciğerinden veya gövdesinden üretiliyor.

Balık yağının yaklaşık % 30'u omega-3'lerden oluşuyor. Geriye kalan % 70'i de diğer yağlardan oluşuyor. Balık yağında eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) gibi ana omega-3'ler bulunuyor. DHA, beyin/bellek ve göz sağlığında; EPA da damar sağlığı, pıhtılaşma sistemi ve kalp sağlığında önemli rol oynuyor.

Balık Yağının Faydaları Nelerdir?

Kalp, göz ve beyin sağlığında önemli yer tutan balık yağının diğer faydaları şunlardır;

1-Düşük yağlı bir diyetle birlikte kullanılan balık yağı prostat kanserini önlemede yardımcıdır.

2-Hamilelik süresince haftada iki veya üç kez balık yağı tüketen kadınlarda doğum sonrası depresyon riskini azaltıyor.

3-Hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, düzenli olarak günde 6 – 8 gram EPA ve DHA tükettiklerinde davranışlarında düzelmeler görülüyor.

4-Epilepsi hastaları düzenli olarak düşük dozda omega-3 aldıklarında daha az nöbet geçiriyorlar.

5- Şizofreni ve psikotik bozuklukları azaltmada yardımcıdır.

Balık Yağı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Vücudunuz için DHA ve EPA önemli olduğu için balık yağı alıyorsunuz. Fakat balık yağı alırken yanılmamanız için şu kıstaslara dikkat etmelisiniz.

1-Alacağınız balık yağı saf ve doğal olmalıdır. Bunu da ürünün etiketine bakarak anlayabilirsiniz.

2-Ürünün içerdiği DHA ve EPA oranına dikkat etmelisiniz.

3-Balık yağının üretildiği tesislerin, yetkili otoriteler ve bağımsız kuruluşlarca sertifikalanmış olması gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus ürünün değil işletmenin de sertifikalanmış olması gerekiyor.

4-Balık yağının içeriğinde ağır metal bulunmadığı bağımsız kuruluşlarca sertifikalanmış olmasına dikkat etmelisiniz.

5-Balık yağı takviyelerinin üretim iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar;

a) Trigliserit (TG) balık yağı takviyesi; Trigliserit balıklarda bulunan saf ve doğal yağdır. Üretilen balık yağı takviyesinde %70-80 oranında bulunur. En değerli balık yağı takviyesi üründür.

b) Etil Ester balık yağı takviyesi; Omega-3 takviyesi %20-30 civarındadır. Yarı mamül ve emilimi düşüktür.

En İyi Balık Yağı Nasıl Seçilir?

Balık yağının sertifikalı ve kaliteli olduğunu tescil ettikten sonra ürünün kutusunda ve etiketinde yazan bilgilendirmeyi dikkatli okumalısınız. Kutunun üzerinde genel yazılardan ziyade etiketinde yazanları dikkate almalısınız. Etiketinde şu iki hususa dikkat etmelisiniz.

1-Etikette yazan günlük DHA ve EPA oranları; Ürünün etiketinde omega-3 içeriği gram olarak belirtilir. Ayrıca günlük alınması gereken porsiyon miktarı da yazılıdır. Örnek olarak, günlük 3 kapsül almanız öneriliyor. Etikette de bunun toplam karşılığı 225 gr. olarak yazıyor. Bu da bir kapsülün 75 gram DHA içerdiğini gösterir.

Başka bir ürün etiketinde günlük 1 kapsül almanız öneriliyor. Etikette de 1 kapsülün 225 gram DHA içerdiği yazıyor. Bu durumda ikinci ürün birinci üründen daha iyidir diyebilirsiniz.

2- Kutudaki toplam porsiyon sayısı ve DHA/EPA karşılığı; Balık yağındaki kutunun üzerinde genellikle “1000 mg Balık Yağı” veya “1200 mg Balık Yağı” gibi ifadeler bulunur. Bu ifadeler, günlük toplam porsiyon sayınızdır. Ürünün günlük kullanımındaki toplam DHA ve EPA miktarıdır.

Sizin yapmanız gereken ürünün etiketindeki günlük porsiyona karşılık gelen DHA ve EPA oranlarına bakmak olmalıdır. Mevzuat gereğince günlük alınması için önerilen DHA ve EPA miktarı yazılmak zorundadır.

En İyi Balık Yağı Markası Nedir?

Balık yağı alırken markasından ziyade içerdiği EPA ve DHA oranına bakmalısınız. Damar ve kalp sağlığını önemsiyorsanız, akut enflamasyonu düşürmek istiyorsanız EPA yönünden zengin balık yağı tercih etmelisiniz. Çocuğunuzun zeka gelişimini desteklemek veya kendinizin bellek, göz sağlığınızı amaçlıyorsanız DHA yönünden zengin balık yağına yönelmelisiniz.

Çocuğunuza DHA yönünden zengin balık yağı yedirin; Omega-3 içindeki DHA zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği için emzirme döneminden başlayarak çocuğunuza DHA yönünden zengin balık yağları yedirebilirsiniz. Emzirme döneminde sizin alacağınız balık yağı, sütünüze karışacağı için direk çocuğunun da yararlanmış olacaktır.