Dünyaca ünlü futbol dergisi Four Four Two dergisi son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu seçti. Listede daha önce Galatasaray’da forma giymiş 4 oyuncu bulunuyor. Kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alan Hagi listeye 59. sıradan girerken, 4 sezon forma giyen Sneijder 77, Drogba 84, Ribery ise 87. sırada kendisine yer buldu.