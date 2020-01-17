En güzel marşa 30 bin ödül

Trabzonspor Marşı Beste Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi.

17 Ocak 2020, Cuma 07:11 Son Güncelleme:
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En güzel marşa 30 bin ödül

Ortahisar Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü iş birliğinde, TRT’nin desteği ile organize edilen yarışmanın ödül töreni, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Jüri tarafından 380 eser arasından seçilen 6 eser, şef Özlem Aydın yönetimindeki Olimbera Voice Çok Sesli Korosu tarafından seslendirildi. Yarışmada birinciliği kazanan, “Sevdamız Trabzonspor” adlı eserin söz yazarı Gülnaz Yılmaz ile bestecisi İlkay Oğulcan’a 30 bin liralık ödülü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman verdi.

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