En güzel hareket!

Sutopu’ denilince akla ilk gelen kulüplerin başında gelen ve büyük erkeklerde en çok şampiyonluk yaşamış Galatasaray’ın (27) ardından gelen İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü (İYİK) küme düşmemek için play-out maçları oynuyor. Uzun yıllar tesisleşme yüzüden sıkıntılar yaşayan ve eski günlerini aratan İYİK’e en büyük destek eski Galatasaraylı sporculardan geldi. Yıllarca İYİK karşısında şampiyonluk mücadelesi vermiş Galatasaraylı eski sutopcular, bu nadide kulübün durumunu kabullenemeyip ligde kalması için playout maçlarında forma giyme kararı aldı.

Kaptanlar buluştu

İYİK’e destek veren isimlerin arasında, Galatasaray Sutopu Takımı’nda kaptanlık yapmış Taylan Büker de bulunuyor. Taylan Büker’in kaptanlık görevi yaptığı dönemde, şu anda İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı Caner Aksüt de İYİK’in takım kaptanı olarak bundan 40 sene önce karşılaşmışlardı. Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü’yle play-out serisi oynayan İYİK’e Taylan Büker’in yanı sıra Turgut Kabaca, Cahit Sılay, Onur Gürsoy ve Anıl Karaca gibi eski Galatasaraylı isimler de destekte bulunuyor.