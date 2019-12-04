En fanatik aile!

Mardinli Çalış Ailesi, sosyal medyaya damga vurdu. Baba Abdurahim Çalış, 6 çocuğu ile birlikte Sarı-Lacivertli formayı giyerek sosyal medyadan paylaştı.

Fanatik Fenerbahçe taraftar olduğunu söyleyen baba Çalış, “Fenerbahçe benim çocuklum aşkımdır. Bütün çocuklarım da fanatik Fenerbahçeli. Maçları, formalarımızı giyip büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Birkaç defa Fenerbahçe’yi canlı izlemek için İstanbul’a gittik. Bir çocuğuma, doğduğu zaman başkan olan Aziz Yıldırım’ın ismini koydum. En büyük hayalim, çocuklarım ile birlikte Saraçoğlu Stadı’na gidip, Fenerbahçeli futbolcularla maç yapmak” dedi.