Satranç, 2005 yılından beri ilköğretim okullarında seçmeli ders olarak okutuluyor. Bunun sonucunda da çocuklar küçük yaşta satrançla tanışmış oluyorlar. İlgi, yetenek, aile ve öğretmen desteği sonucunda bazı öğrenciler büyük aşamalar kaydedebiliyorlar.

En Etkili Satranç Taktikleri

Satrancın amacı rakibin şahını ele geçirerek oyunu kazanmaktır. Bunun yolu da etkili taktikler ve taşları etkin kullanmaktan geçer. İyi bir satranç oyuncusu olmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorsanız ya kendi özel hamlelerinizi geliştireceksiniz ya da ustaların özel hamlelerini öğreneceksiniz.

Aşağıdaki hususları dikkate aldığınızda ana hatlarıyla bir oyunu nasıl kazanabileceğinizi görebilirsiniz.

1-Açılış hamlelerini iyi yapın; Merkez, tahtanın en önemli bölgesidir. Bu bölgeyi, taşlarınızla koruma altına almakla oyuna başlayabilirsiniz. Savaşçı ve defansçı bir oyun anlayışına sahipseniz, buna göre açılış hamlesi yapabilirsiniz. 3000’den fazla açılış hamleleri bulunuyor.

Hücumcu bir oyuncuysanız Viyana Oyunu ile başlayabilirsiniz. Açılışı siz yapıyorsanız piyon e4 ile oyuna başlayabilirsiniz. Usta oyuncu Gambiti de Viyana oyunuyla açılışı yapmıştır.

Savunmacı bir oyuncuysanız Grünfeld savunmasıyla oyuna başlayabilirsiniz. Oyuna piyon d4 ile oyuna başlıyorsunuz. Rakip at f6 oynarsa, piyon c4 ile karşılık veriyorsunuz.

2-Taş Almadan Taş Vermeyin; Rakibin şahının veya vezirinin önünü açacak hamleler dışında taşlarınızı boş yere vermeyin. Mutlaka karşılığında taş almaya bakın. Fakat alacağınız taş kendi taşınızdan değerli olmalıdır. Rakibinizin taşını yemeden önce tuzağa düşmemek için bütün alanı iyice kontrol etmelisiniz.

3- Taşlarınızı Doğru Konuşlandırın; rakip üzerinde hakimiyet kurmak istiyorsanız taşlarınızı oyun alanına stratejik hamlelerle çok iyi yerleştirmelisiniz.

Piyonlar önlerindeki karelere hâkimdirler. Atlar en çok tahtanın merkezinde faydalı olduklarından açılışı buna göre yapabilirsiniz. Filler uzun çaprazlarda daha güçlü olduklarından yan merkezlerde konuşlandırabilirsiniz. Kaleleri etkin kullanmak istiyorsanız şah tehdidi yaşamadan önce küçük veya büyük rok yaparak sahaya sürebilirsiniz. Vezirinizi diğer taşları kontrol edecek şekilde bulundurmalısınız.

4. Şaha Yönelik Hücum Geliştirin; Hamleleriniz şahı ele geçirmek üzere olmalıdır. Boş hamlelerden kaçınınız. Açılışta 4 hamlede mat yapmak veya mat olmamak istiyorsanız çoban matı denen oyunu iyi bilmelisiniz.

Çoban matı; Beyaz açılışı; piyon e4, fil c4, vezir h5-f7 hamleleriyle siyah şat mat yapılır.

Çoban matıyla oyunu kaybetmek istemiyorsanız vezir h5 oynadığında piyon g6, vezir e7 veya f6 oynayabilirsiniz.

5. Şahınızın Emniyetine Dikkat Edin; Rakibinizin şahını almak için hamleler yaparken ve rakip şahına odaklanmışken kendi şahınızın emniyetini unutmayın. Bu nedenle açılış hamleleri yaptıktan sonra kaleleri hücuma sürmek ve şahı emniyete almak için rok hareketlerini yapabilirsiniz. Rok hareketi yapabilmeniz için şah ve kalenin hiç hareket etmemiş olması ve aralarında taş bulunmaması gerekiyor.

Küçük Rok; Şah sağındaki kaleyle yer değiştirir. Şah g1’e gelirken, kale de f1’e gelir.

Büyük Rok; Şah solundaki kaleyle yer değiştirir. Şah b1’e gelirken, kale de c1’e gelir.

Satrançta Kazandıran Taktikler

Çatal, şiş, açmazı gibi her oyuncu tarafından bilinen taktiklerin yanı sıra desperado, aşırı yüklenme, değirmen, ara hamle ve sadeleştirme savunması gibi taktikler de bulunuyor. İyi bir satranç oyuncusu olmak istiyorsanız bütün hamleleri bilmeli ve üzerlerinde pratikler yapmalısınız.

Çifte Saldırı; Bir taşınızla rakibin iki taşını aynı anda tehdit etmenizdir. Rakibiniz iki taşı aynı anda koruyamayacağı için birini feda etmek zorundadır. Fakat bu saldırıyı yapabilmeniz için taşınızın da güvenli veya koruma altında olması gerekiyor.

Çatal; Genellikle piyon, at veya vezir saldırılarında kullanılır. Taşınızın önündeki iki rakip taşını tehdit etmeniz demektir.

Mat Ağı; sistematik bir şekilde taşlarınızla rakip şahının alanının daraltılmasıdır. En sonunda da şah çekerek kaçacak alan bulamaması sonucunda mat olmasıdır.