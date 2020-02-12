En Etkili Mekik Hareketleri - Bilinmesi Gerekenler Ve Tavsiyeler

Mekik Hareketleri Bilinmesi Gerekenler

Mekik hareketinin yapılacağı zemin, bel kaslarına zarar vermemesi için sert olmamalıdır. Mekik çekerken yatak süngerinden faydalanmak mümkündür. Etkilerini kısa ve uzun vadede gösteren mekik hareketleri, doğru ve düzenli bir şekilde yapıldığında gözle görülecek farklar meydana gelmektedir. Her ne kadar kilo vermeyi sağlamasa bile bel ve karın bölgesinin şekillenmesinde yardımcı olmaktadır.

Mekik Hareketleri Hakkında Tavsiyeler

Mekik hareketi çekerken ellerin boyun altında kenetlenmesi durumunda boyun kasları zedelenebilmektedir. Mekik hareketlerinde asıl amaç, bel ve karın kaslarını güçlendirmektir. Mekik çekmeye başlamadan önce orta tempolu bir yürüyüş yapmak, vücudun ısınmasını sağlamaktadır. Vücudun ısınması, kasların açılması açısından önemli olup olası sakatlıkların önüne geçmektedir.

En Etkili Mekik Hareketleri Nasıl Çekilir?

Doğru bir şekilde mekik hareketi çekmek için sırt üstü uzanılmalı ve dizler kırılarak ayak tabanları yere basılı tutulmalıdır. Dizlerin kalça hizasında olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bel bölgesi tamamen yere değmeli ve boşluk olması durumunda rulo haline getirilen bir havlu iş görmektedir. Eller kenetlenmeden başın arkasına koyulmalıdır.

Gözlerin sabit bir noktaya dikilmesi, mekik çekerken gereken konsantrasyonun sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Mekiğin etkisinin artması, karın kaslarının kasılmasına bağlıdır. Mekik hareketlerinin kontrollü ve yavaş yapılması, etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Nefes kontrolü son derece önemli olup yukarı kalkıldığında nefes verilmeli ve aşağı doğru yatarken nefes alınmalıdır. Mekik çekerken doğru bir şekilde yapılan nefes kontrolü, kaslara giden oksijen miktarını artırmaktadır.

Evde En Etkili Mekik Hareketleri

Antrenman programının önemli bir parçası olan mekik, iskelet problemlerine son vermektedir. Spor salonlarına gidecek vakti ve nakdi olmayanlar, evlerinin konforunda mekik hareketlerini yapabilmektedir. Mekik hareketlerinin yanı sıra düzenli beslenmeye dikkat etmek gerekmektedir. Yere uzanılarak yapılan bir hareket olan mekik, daha çok boyun bölgesinin çalışmasını sağlamaktadır.

Mekik çekerken önemli olan omuzların yerden kaldırılarak karın kaslarının sıkılaştırılmasıdır. Bu sebepten ötürü başın dizlere kadar kaldırılması gereksizdir. Mekik hareketleri hissedilerek yapılırsa, karın kaslarının daha iyi sıkılmasında yardımcı olmaktadır. Vücudun kas oranında artış görülebileceği gibi metabolizma da hızlanmaktadır. Evde mekik hareketleri yapanlar, rahat bir şekilde giyinmelidir.

Mekik Çekme Hareketleri Nasıl Geliştirilir?

Amaç göbeği eritmekse, mekik hareketlerinin uygulanması önerilmektedir. Karın kaslarını ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi sağlayan mekik hareketleri, son derece basittir. Sırt üstü yere yatmak ve dizleri kırmamaya dikkat etmek yeterlidir. Kalori yakılmasını hızlandıran mekik hareketleri, hiçbir alet gerektirmemektedir. Her yaştan ve cinsiyetten kişiler, mekik hareketlerini yapabilmektedir.

Mekik Hareketlerinin Faydaları

Karın kaslarının gelişimi için en etkili ve kolay hareket olan mekik, formun korunmasını sağlamaktadır. Çok sayıda mekik çekmek yerine yavaş ve etkili bir şekilde mekik çekmekte fayda vardır. Günde 15 dakikanın mekik hareketlerine ayrılması, fit bir vücuda sahip olmak için yeterli bir süredir. Karın kaslarının yanı sıra genel sağlığa olumlu etkisi vardır.

Mekik çekmek kan dolaşımını artırdığından, hücreler yenilenirken metabolizma hızlanmaktadır. Fit bir görünüme kavuşarak istenilen kıyafetin giyilebilmesi için mekik hareketleri istenileni vermektedir. Başlangıçta istenilen seviyede mekik çekilemese de düzenli spor ile istenilen seviyeye gelmek mümkündür. Bel bölgelerinde görülen ağrılar son bulmakta ve kişinin vücudu estetik bir görünüm kazanmaktadır.