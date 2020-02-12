En Etkili Kalça Büyütme Hareketleri Ve Egzersizleri - Tavsiyeler

1- Squat: Kalça büyütmek için en etkili egzersizlerden biridir. Kalça kaslarını, tamamen harekete geçirir. Squatın birçok çeşidi bulunmaktadır ve hangi tip squat ile kalça kaslarınızı harekete geçirip en iyi verimi alabileceğinizi belirlemek için bir uzmana danışılması gerekir. Squat hareketinde vücut ağırlığı dizler yerine topuklara verilir. Ayaklar kalça genişliğinde sabitlenir. Çömelmek gerekir ve sonra ayakta durma pozisyonuna geri dönülür.

2- Dumble ile Çalışma: Dumbell ile uyluk bölgesi çalıştırılmaktadır. Dumbell ile yapılan kalça büyütme hareketleri son derece etkili olmaktadır.

3- Yan yatarak yapılan Kalça Kaldırma Hareketi: Minder üzerine yan bir şekilde uzanılır. Altta kalan bacak dizden bükülür. Üstte kalan bacak düz bir şekilde uzatılır. Yukarı ve aşağı şeklinde egzersiz hareketleri periyodik olarak tekrarlanır.

4- Lunge: Bacakların ön ve arka kısımlarını çalıştırır. Bu hareket kalça kaslarını etkili bir şekilde geliştirir. Bu hareket için, ayaklar kalça genişliğinde açılır, bir ayak ileriye doğru atılır ve her iki diziniz de bir kerede bükülür. Ön diz, doğrudan ayak bileğinizin üzerinde ortalanmış halde tutulurken arka diz yere iner. Bu egzersiz 30 saniye yapılır ve dinlenilir. Diğer bacak ile harekete devam edilir.

Tavsiyeler

- Egzersizler, beslenme ve dinlenme ile uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır.

- Büyüme, kalça ve ona yakın kasların büyümesi ve gelişmesi ile olacaktır. Egzersiz programlarında kas geliştirici hareketlerin yer alması gerekir.

- Düzenli ve tüm vücudu kapsayan egzersiz programları tercih edilmelidir.

- Kaslar, protein ile geliştiğinden beslenme programında protein miktarlarına çok dikkat edilmelidir.

- Egzersizler belirtilen şekil ve sayıda uygulanmalıdır.

Evde Kalça Büyütme Hareketleri Yapılabilir mi? Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar?

Spor salonlarına gitmeden veya herhangi bir fitness eğitmeninden özel bir eğitim almadan evde de rahatlıkla uygulayabileceğiniz kalça büyütme hareketleri bulunmaktadır. Vücudun en güçlü kasları olarak kabul edilen kalça kasları, vücudun kilo alımı ile yağ tabakalarının altına saklanırlar. Kalçalarını şekillendirmek ve zayıflamak isteyenler; kalça sıkılaştırma hareketleri, kalça büyütme hareketleri ve kendilerine uygun kalça egzersizlerini evde rahatlıkla yapabilirler. Önemli olan egzersizlerin, gösterilen şekilde talimatlara ve yapılma sayısına uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Kalçaların uygun forma girmesi ve daha yuvarlak bir şekil aşması için kaslar fitness ve kardiyo antrenmanları yaparak hizaya sokulmalıdır. Evde bu egzersizleri yaparken, egzersiz programına uygun dengeli ve sağlıklı bir beslenme programının uygulanması ise şarttır.

Evde Yapılması Önerilen Kalça Büyütme Hareketleri

Dolgun kalçalı bir görünüme sahip ve fit bir vücudu olan kadınlar, etkili kalça büyütme hareketlerini evlerinde uygulamaktadırlar. Kilo almadan kalça büyütmek için egzersiz şart. Kalça büyütmek ve sıkılaştırmak için evde uygulanabilen başlıca kalça hareketleri :

1- Temel Squat: Vücut ağırlığı topuklara verilerek ayaklar kalça genişliğinde sabitlenir. Bir sandalyede oturuyormuş gibi çömelir ve ardından ayakta durma pozisyonuna geri dönülür.

( 3 set 10 tekrar şeklinde yapılabilir. Haftada 5 gün uygulanmalıdır. )

2- Farklı Bir Şekilde Squat: Squat hareketi yapılır ve yükselirken, bir bacak geriye doğru yukarı kaldırılırken eller öne doğru getirilir. Denge için tüm vücut ağırlığı diğer bacakta olmalıdır. Bacağın aşağı ve eğilme durumu tekrarlanmalıdır. Hareket iki taraf için 15 kere uygulanır.

3- Leg Lift: Sabit bir sandalyenin önünde durulur. Sağ bacak yerden yukarı doğru kaldırırken hafifçe öne doğru eğilmek gerekir. Sol dizinizi hafif bir şekilde bükülür ve karın kasları içe doğru çekmeye çalışılır. Hareket için kalçalar dik tutulur. Kalça dik tutulduğu anda sağ bacak olabilecek en yüksek noktaya kadar kaldırılır. Sağ bacak, hafifçe yukarı doğru çekilir. Sonra aşağı indirilir. Hareket 30 defa tekrarlanır. Diğer bacağa geçilir.

Kalça Büyütme İçin Kullanılabilecek Bitkiler

Rezene tohumu: Çay olarak da tüketilebilir.

Boyotu: Basen ve kalçaların büyümesinde diosjenin önemi büyüktür. Boyotunun içerisinde diosjenin ve buna ilaveten mineral ile vitaminler bulunur.

Çemen Otu Tohumu: Sıcak suda demlenir. Günde 3 fincan kadar bu bitki tüketilerek östrojen hormonunun artırılması sağlanır.

Kalça Büyütmek İçin Tüketilmesi Gereken Besinler

Kalçanın büyümesi için sağlıklı bir program oluşturulmalı ve protein alımı sağlanmalıdır.

1- Kinoa: Büyük ve geniş kalçalara sahip olmak için destek olur. Güçlü bir protein kaynağıdır.

2- Yumurta: Pişirilmesi kolay ve güçlü bir protein kaynağıdır. Kas yapımı ve onarımında son derece etkilidir.

3- Balık: Özellikle ton balığı ve somon omega 3 bakımından zengindir. Kiloyu kalçadan almayı sağlar.

Barbunya, kuru fasulye, nohut, çökelek peyniri, tavuk göğsü, protein tozu kalçayı büyütmeye yardımcı olan gıdalar arasında yer almaktadır.