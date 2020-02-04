Göbek bölgesinde biriken yağlardan kurtulmak en zorlu süreçler arasında yer alır. Bu bölge itibarıyla kötü bir görüntü vermesinin yanı sıra insan sağlığını da önemli oranda tehdit eder. Farklı hastalıklara yakalanma riski bu sebepten yüksek oranda artış gösterebilmektedir.

- Hipertansiyon,

- Diyabet,

- Kalp ve damar hastalıkları,

Bu ve benzeri farklı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre göbek bölgesinde yağ oluşumu meydana gelmiş kişilerin, obezite kişilere göre ölüm riski daha yüksektir.

Göbek Yağı Nasıl Erir?

Özellikle yaz gelmeden pek çok insan fit bir görünüm elde edebilmek için göbek yağlarından kurtulmak istiyor. Tabii bunu gerçekleştirmek adına iki farklı etmeni aynı süreç içerisinde ele almak gerekir. Öncelikle doğru diyet üzerinden dengeli bir beslenme sağlanmalıdır. Bunu yaparken ayrıca birbirinden farklı göbek yağı eritme hareketleri gün içerisindeki farklı zaman dilimlerinde aksatılmadan yapılmalıdır.

En Etkili Göbek Eritme Hareketleri Neler?

Ev ile beraber pek çok farklı yerde kolayca yapabileceğiniz günümüzde etkili göbek eritme hareketleri bulunuyor. Böylece sağlığınıza sandığınızdan çok daha kolay kavuşabilir ve görsel açıdan fit bir görünüm elde edebilirsiniz. Burada önemli olan doğru diyet ile beraber göbek eritme hareketlerini periyodik şekilde gerçekleştirmektir. Tabii bunları abartmadan dengeli biçimde yapmak sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Gelin şimdi sırasıyla en etkili göbek eritme hareketlerini inceleyelim.

Crunches

Günümüzde yarım mekik ismi ile bilinen crunches, sırt üstü yatılarak dizlerin hafifçe çekilmesi üzerinden gerçekleştirilir. Ayak tabanları yere bastırılmak suretiyle kollar baş bölgesinin arkasında çapraz olarak birleştirilir. Daha sonra yatar pozisyonda nefes alınır. Kalkarken nefes bırakılır. Kalkık pozisyonda 4-5 saniye bekledikten sonra yatılır. 8 veya 10 tekrar ile bu uygulama tamamlanır.

Bisiklet Egzersizi

Bu harekette sırt üstü geriye yatıldıktan sonra dizler 90 derece bükülür. Dirsekler kırılmak suretiyle boyun bölgesine yerleştirilir. Sağ diz sol dirseğe doğru yakınlaştırılır ve aynı hareket diğer taraf için de geçerlidir. Aynı şekilde bu hareket de 8 veya 10 tekrar üzerinden tamamlanır.

Bacak Hareketi Üzerinden Çember Çizme

Sırt üstü yere yatıldıktan sonra eller vücuda yapışık halde tutulur. Bu pozisyonda ayaklar herhangi bir şekilde kıvrılmadan 90 derece açıyla kaldırılır. Bu pozisyonda 10 ile 60 saniye boyunca durulur. Daha sonra ayak indirilir ve diğer ayakla aynı hareket yapılır. 8-10 tekrar ile hareket tamamlanır.

Kalça Kaldırma Hareketi

Yumuşak minder üzerine sırt üstü yatıldıktan sonra, her iki ayak eş zamanlı 90 derece kaldırılır. Bu esnada eller vücuda yapışık şekilde ve zemine bakacak görünürde olmalıdır. Ayaklar kaldırılırken nefes alınır ve yatırılırken nefes verilir. Bu hareket esnasında baş ile omuz herhangi bir biçimde hareket ettirilmemelidir.

Plank Çalışması

En zorlayıcı ama en etkili göbek eritme hareketleri arasında plank çalışması gelir. Yüzüstü pozisyonda ayakuçları ile dirsekler yere temas edecek biçimde sabit kalır. Ortalama 30 saniye süre boyunca bu şekilde kalınır. Bu hareketi 2 veya 3 defa gerçekleştirmek yeterlidir.

En Etkili Göbek Yapı Eritme Hareketleri Konusunda Diğer Çalışmalar

Farklı zamanlarda ve periyodik olarak yapılacak pek çok değişik göbek yağı eritme hareketleri bulunur. Bu konuda yukarıda sayılan hareketlerle beraber farklı hareketler de bulunmaktadır.

- Mountain climber,

- Flutter Kicks,

Önemli olan her hareketi doğru şekilde ve dengeli biçimde yapmaktır. Fazla abartmadan tüm hareketler sırasıyla gerçekleştirilmeli ve bu yapılırken ayrıca diyet unutulmamalıdır. Tabii gün içerisinde yaklaşık olarak bir saat kadar yürüyüş veya koşu da önemlidir.