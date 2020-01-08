En değerlisi PSG’den Mbappe

Avrupa’nın 5 büyük futbol ligini kapsayan değerlendirme sonucunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu PSG forması giyen Kylian Mbappe oldu.

08 Ocak 2020, Çarşamba 06:01
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En değerlisi PSG’den Mbappe

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 265.2 milyon Euro ile PSG’den Kylian Mbappe oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı raporda; yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterler göz önüne alındı.

Manchester City’den Raheem Sterling, 223.7 milyon Euro ile 2. oldu. İlk 10’e Lionel Messi de girerken, Cristiano Ronaldo 80.3 milyon Euro ile 49.’lukta kaldı. 

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