En değerli 4. stadyum Ali Sami Yen

Zirvede Manchester City ile Etihad Airways arasındaki yıllık 17.1 milyon Euro’luk kontrat var. İngiliz kulübünü, yıllık 10.7 milyon Euro karşılığında Mercedes Benz ile 2017’den 2044’e kadar sürecek bir anlaşma imzalayan ABD temsilcisi Atlanta United takip ediyor. Üçüncü sırada Metropolitano Stadı için Wanda Group’la senelik 9.6 milyon Euro karşılığında sözleşme imzalayan Atletico Madrid bulunuyor. Galatasaray da geçtiğimiz aylarda güncellenen ve 2011-2021 yıllarını kapsayan Türk Telekom anlaşmasıyla senelik yaklaşık 9.6 milyon Euro elde ederek ilk dörtte yer almayı başardı.