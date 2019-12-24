En çok maaş ödeyen Barcelona

Barcelona, yapılan araştırmaya göre en çok maaş ödeyen spor kulübü olma unvanını elde etti.

24 Aralık 2019, Salı 06:01
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En çok maaş ödeyen Barcelona

İspanyol devi Barcelona, Global Sports Salary Survey’ın yaptığı araştırmaya göre bu yıl oyuncularına en fazla maaş ödeyen spor kulübü unvanını elde etti.

Lionel Messi’ye şu an senelik 40 milyon Euro ödeyen Barça’nın futbolcularını toplamına ortalama 12.5 milyon Dolar ödediği belirtildi. Katalanlar’ı, 11 milyon Dolar’la Real Madrid ve 10.1 milyon Dolar’la PSG takip etti.

Bu üçlüyü NBA’den 10 milyon Dolar’la Portland, 9.9 milyon Dolar’la Golden State basketbol takımları takip etti. (Not: 1 Dolar=5.9 TL)

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