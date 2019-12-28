En çok konuşulan takım Galatasaray

Medya Takip Merkezi (MTM), sporda yılın en çok konuşulanlarını açıkladı. MTM tarafından Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırlanan 2019 yılı medya raporuyla yıl boyunca spor dünyasında futbol takımı, futbolcu, teknik direktör ve yönetici kategorilerindeki en popüler isimler belirlendi.

4 bini aşkın gazete, dergi ve 10 binin üzerinde internet sitesi üzerinden derlenen rapora göre, 2019’un en çok konuşulan takımı, 3 kupa kazanan Galatasaray oldu.

Teknik adamlar arasında da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor medyasında adı en çok geçen isim olarak öne çıktı.