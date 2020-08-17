Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, listelerinde ön sıralarda yer alan Bernard Mensah konusunda mutlu sona ulaşmıştı. 25 yaşındaki 10 numara konusunda Kayserispor Yönetimi’yle uzun süredir pazarlık içerisinde bulunan Kara Kartal, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Süper Lig ve Avrupa’dan birçok kulübün radarında olmasına rağmen Mensah’ın Beşiktaş’a nasıl transfer olduğuna FANATİK ulaştı.

Mensah’la beraber Emre’yi de...

Tecrübeli futbolcu için Kayserispor’a ilk teklifini Mart ayında yapan Beşiktaş’ın; Bernard Mensah ve takımın genç yıldızı Emre Demir için 1.5 milyon Euro önerdiği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar’ın bu teklife olumsuz yanıt vermesinin ardından yurt dışından; Rusya, Belçika ve Yunanistan, Türkiye’den de Galatasaray ve Trabzonspor’un devreye girdiği belirtildi. Jimmy Durmaz ve artı para formülüyle kapısını çalan Galatasaray’dan Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve bir miktar para isteyen Kayseri’nin, bu konuda anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.





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Sergen hocanın rolü büyük

Galatasaray’la iplerin kopması sonrasında Trabzonspor’dan gelen teklif üzerine Bordo-Mavililer’le görüşen Kayserispor’un, futbolcunun Fırtına’ya transfer olma konusunda isteksiz bir görüntü sergilemesi sonrasında bu defteri de kapattığı kaydedildi. Tüm bunlar yaşanırken Mensah için isteğini sürdüren Kara Kartal’ın son olarak 500 bin Euro kiralama ücreti; 4.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu formülünü sunup Kayseri’yi ikna ettiği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın da rolünün büyük olduğu ifade edildi.

Opsiyonu zorunlu değil

Kariyerinde daha önce; Atletico Madrid, Getafe ve Kayserispor öncesinde de Kasımpaşa’da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu, dün İstanbul’a geldi. Kayseri’de geçen sezon 26 maça çıkıp 5 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Mensah, Kara Kartal’dan yıllık 1.3 milyon Euro kazanacak. Sözleşmesindeki satın alma opsiyonunda, ‘zorunlu’ ibaresi yer almayan Mensah’ın bonservisi konusunu kulüpler, sezon sonunda görüşüp karara bağlayacak.

Murat Akbaş