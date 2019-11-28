En büyük övgü yine Lemina’ya

1-0 kaybedilen Başakşehir maçında golden önce topu kaptıran Lemina için, “Sahanın en iyisiydi” diyen Fatih Terim, Brugge beraberliği sonrası da Gabonlu orta sahaya övgü yağdırdı. Terim, “Lemina bizim her geçen gün daha iyi oynayan bir oyuncumuz oldu. Onun isteği ve arzusundan çok memnunum. Daha da iyi olacaktır” dedi.

28 Kasım 2019, Perşembe 06:26 Son Güncelleme:
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En büyük övgü yine Lemina’ya

1-0 kaybedilen Başakşehir maçında golden önce topu kaptıran Lemina için, “Sahanın en iyisiydi” diyen Fatih Terim, Brugge beraberliği sonrası da Gabonlu orta sahaya övgü yağdırdı. Terim, “Lemina bizim her geçen gün daha iyi oynayan bir oyuncumuz oldu. Onun isteği ve arzusundan çok memnunum. Daha da iyi olacaktır” dedi.

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