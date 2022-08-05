Bugüne kadarki en rekabetçi sezonlardan birinin ardından takımlar, bugüne kadarki en büyük Call of Duty Ligi (CDL) etkinliğinde birincilik için savaşmaya hazırlar. 7 Ağustos'a kadar gerçekleşecek 2022 Şampiyonası en yetenekli takımlar ve lig takipçileri için büyük heyecan uyandırıyor. Son karşılaşmalardan önce CDL, bu sezonun en iyi sekiz takımının da etkinliğin zirvesinde yer aldığını ve birincilik için çekişmenin doruklarda olduğunu paylaştı.

Oyuncular, en iyi iki All-Star takımlarını oluşturmak için oylama yaptılar. Oylama sonucunda en iyi iki SMG ve en iyi iki AR oyuncusunu ilk takımda, üçüncü ve dördüncü en yüksek oyu olan SMG ve AR oyuncuları ise İkinci Takıma yer alacak. Oylama sonucunda belirlenen takımlar 4 Ağustos günü maçlardan önce açılanacak. Oyuncular ayrıca sezonun en değerli oyuncusu ve yılın çaylağı için de oylama yaptılar ve bu isimler de 5 Ağustos Cuma günü maçlardan önce açıklanacak.

Sekiz All-Star oyuncusunun her biri 5 bin dolar ödül ve All-Star hatırası olan özel ceketi alacak. Yılın en değerli oyuncusu ve yılın çaylağı oyuncular ise 5 bin dolar para ödülü ve özel kupanın sahibi olacaklar.



