En büyük alkış taraftarlara!

Ancak ne puan getiren ne de kulübün kasasına para getiren bir maç olmamasına rağmen Sarı-Lacivertli taraftarlar, akın akın Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’na koştu, takımlarını destekledi. Bursaspor taraftarı ile yarı yarıya stadı nerede ise dolduran Fenerbahçeli futbolseverler, takımlarının yenilmesine aldırmadı, maç sonunda futbolcuları tribüne çağırıp, onlara Alanyaspor maçı için moral vermeyi de ihmal etmedi. 12. Adam, “Yensen de yenilsen de taraftarın seninle” slogan ile şimdi de Alanyaspor deplasmanına akacak.