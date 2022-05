1 yıllık aranın ardından Süper Lig 'e geri dönüş yapan Ankaragücü'nde Futbol Şube Koordinatörlüğü Görevini üstlenen Emre Yıldız Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirten Yıldız "Bu yıl burada Ankaragücü şampiyon olduysa bu şampiyonluğun en büyük mimarı Faruk Koca ve yönetim kuruludur" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 100 şampiyonluk hedefiyle başladık"

Sezon başı Faruk Koca başkan olduktan sonra yüzde 100 tekrar Süper Lig hedefiyle yola çıktı. 1. Lig'de şampiyonluğa oynamak zor. Kaybettiğiniz haftalarda bu stresi kaldırabilecek oyunculara ihtiyacınız var. Biz de ligi bilen tecrübeli oyuncularla yola devam etme kararı aldık. Hocamızın da bu doğrultuda bizimle aynı fikirde olması önemliydi. Mustafa Dalcı sezon başında adaletli davranırsak sıkıntı yaşamayız demişti. Nitekim hocamızın dediği gibi oldu. Yönetim, teknik ekip ve futbolcuların uyumu bu şampiyonluğu getirdi.

"Mustafa Dalcı çok iyi işçilik çıkardı"

Mustafa Dalcı'nın Ankaragücü'nde yarım kalan bir hikayesi vardı. Başkan Faruk Koca'da o dönem yöneticilik yapıyordu. Mustafa hoca iyi intiba bırakmış ki başkanımız kendisini takımın başına getirdi. Muhalif kanattan eleştirilere rağmen başkanımız Mustafa hocada karar kılmıştı. İyi ki de bu kararı vermiş. Sonuçta şampiyon olduk.

Mustafa Dalcı'ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Takım içindeki dengeleri çok iyi korudu. Hangi oyuncunun zamanı geldiyse hoca ona şans verdi. Bütün oyuncular da artık bunun farkına varmıştı. Kim hazırsa onun oynayabileceğini anladı. Hocamız çok iyi işçilik çıkardı.

"Paniğe hiç kapılmadık"

Lig devam ederken paniğe hiç kapılmadık. Kötü sonuçlar aldığımız haftalarda da soğuk kanlı kalabildik. Takımla her anı yaşayan biri olarak söylüyorum. Kazanılan ve kaybedilen her puanın bize müthiş bir pozitif etkisi oldu. Genele baktığımız zaman yaşanılan her şey iyi ki yaşanmış diyoruz. Bu da takıma olumlu yansıdı. Şampiyonluk yolunda psikolojinizin güçlü olması gerekiyor. Her şeye rağmen biz de psikolojimizi güçlü ve diri tuttuk diyebiliriz.

"Taraftarın desteği büyük"

Ankaragücü taraftarı birleştiğinde bam başka bir güç ortaya çıkıyor. Camia kenetlendiğinde baş edemeyeceği bir takım yok. Son haftalarda özellikle taraftarımızın çok büyük desteği oldu. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım destekleri Süper Lig'de de devam eder.

"Şampiyonluğun mimarı Faruk Koca'dır"

1. Lig'in zorluk derecesi anormal düzeyde. Çünkü her sezon 8-9 takım şampiyonluk kadrosu kurarak sezona başlıyor. Oynadığınız her takım hedefi olan takımlar. Burada yönetimsel ve psikolojik etkenler ortaya çıkıyor. Çok kaliteli takımlar olmasına rağmen yönetimsel ve psikolojik faktörlerden dolayı sıkıntı yaşayan takımlar var. Ankaragücü şampiyon olduysa bu şampiyonluğun en büyük mimarı Faruk Koca, yönetim kurulu ve teknik direktörümüz Mustafa Dalcı’dır.

“Oyuncular hiçbir zaman vazgeçmedi”

Saha dışında başkan, yönetim ve teknik direktörün başarısı kadar saha içinde oyuncuların gösterdiği mücadeleden de bahsetmek lazım. Ligin başından sonuna kadar bu şampiyonluğa inanan ve bu hedeften hiçbir zaman vazgeçmeyen bir oyuncu gurubumuz vardı. Kaybettiğimiz, moralimizin bozulduğu zamanlar elbet oldu ama oyuncuların gösterdikleri reaksiyon ve mücadele bu şampiyonluğu kazanmamızda büyük etken oldu.

"Teknik direktörleri itibarsızlaştırıyorlar"

Türkiye'de teknik direktörlerle ilgili çok hızlı karar veriliyor. Bu düzenin biraz değişmesi lazım. Bizim ligde bile çok iyi kadroları olmasına rağmen teknik direktörlere sabredemedikleri için başarısız olan kulüpler var. Bu ülkede gerçekten antrenörlere karşı acayip bir tavır var. Antrenörlerimiz çok itibarsız. Toplum aklı olarak teknik direktör konusunun farklı bir noktaya taşınması gerekiyor.

"Yeni jenerasyon teknik adamlar desteklenmeli"

Mustafa Dalcı, İlhan Palut ve Ömer Erdoğan gibi yeni jenerasyon çok önemli teknik direktörlerimiz var. Bu tarz yeni teknik direktörlerin desteklenmesi gerekiyor. Bizim takımın kötü gittiği dönemde başkanımız biraz paniklese ve teknik direktör konusunda karar alsa sıkıntı yaşardık. Faruk Koca'nın dik duruşu ve istikrar düşüncesi bizi başarıya götürdü.