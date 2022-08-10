Emre Vezir, Finlandiya'ya transfer oldu! Joel Pohjanpalo detayı...
Çaykur Rizespor U19 Takımı'nda forma giyen Emre Vezir, Joel Pahjanpolo'nun önerisiyle Finlandiya'ya transfer oldu. Rizespor'da geçen sezon kiralık oynayan Pohjanpalo, eski futbolcu Hasan Vezir'in oğlu Emre'yi, Finlandiya 2.Lig ekibi Pargas'a önerdi. 19 yaşındaki golcü yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbolculuk döneminde A Milli Takım formasını 15 kez terleten ve Galatasaray , Fenerbahçe , Trabzonspor formaları giyerek hafızalarda yer edinen Hasan Vezir'in oğlu Emre Vezir'den sürpriz transfer...
Geçen sezonu Zonguldak'ta geçiren 19 yaşındaki forvet yeniden Çaykur Rizespor'a dönmüştü. Genç futbolcu, Karadeniz ekibinin geçen sezonki kiralık golcüsü Joel Pohjanpalo'nun önerisiyle Finlandiya 2.Lig ekiplerinden Pargas'a transfer oldu.
Emre, İskandinav ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Pohjanpalo geçen sezon Çaykur Rize'de çıktığı 33 maçta 16 gol, 1 asistle oynadı.