Emre Taşdemir: “Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum”

Emre Taşdemir’in açıklamaları şöyle:

“Evim olarak gördüğüm Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Sayın başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray’ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim’e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Hollanda’dan Galatasaray’a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen Emre Taşdemir, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’ndaki rakipleri PSV Eindhoven hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda’ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz.”