Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir'in kariyeri merak konusu. Emre'nin hayatı ve kariyer hikayesi en çok merak edilen sporcular arasında göze çarpıyor. Başarılı futbolcuyu yakından tanımak isteyenler onun 2007-2009 yıllarında forma giydiği Şekerspor altyapısından zirveye doğru uzanan yolculuğundaki aşamalar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 senesinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğmuştur. Şekerspor altyapısı ile 2007 yılında futbol kariyerine başlayan genç futbolcu, 2009-2010 sezonunda Osmanlıspor alt yapısına girerek futbol kariyerine devam etmiştir. Yeteneği ve çalışkanlığı ile kısa sürede büyük bir beğeni kazanan Emre Taşdemir, 2010-2013 sezonunda Ankara gücünün altyapısında top oynamıştır.

Emre Taşdemir nereli, kaç yaşında?

Emre Taşdemir'in yaşı da merak edilmektedir. Emre Taşdemir, 25 yaşındadır. Bu genç yaşına rağmen önemli başarılara imza atmış, hırslı ve disiplinli çalışma prensibi ile parlayan yıldız oyunculardan biri olarak ön plana çıkmıştır. Yükselen performans grafiğine hız kesmeden devam eden Emre Taşdemir, sol bek ile sol açık pozisyonlarında görev üstleniyor. 1.76 boyu ile de futbolcular arasında dikkat çekiyor.

Emre Taşdemir hangi takımlarda oynadı?

Profesyonel olarak futbol kariyerine devam eden Emre Taşdemir'in oynadığı takımlarda merak ediliyor. 2013 senesinde Ankaragücü'nde profesyonel anlamda anlaşmaya imza atmıştır. İlk profesyonel maçı 3 Mart 2013 tarihinde oynanan ve skorun 0-0 olduğu Bucaspor ile Ankaragücü maçıdır. 2012-2013 sezonu içerisinde 6 tane lig maçında oynamıştır. 2013-2014 sezonda ilk yarıda ligde 4, Türkiye Kupasında ise bir golü vardır.

Ankaragücü'nden sonra sözleşmesini feshederek 700 Bin € bonservis bedeli ile Süper Lig takımı olan Bursaspor'a geçmiştir. 2014-2015'te Bursaspor forması ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir, bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek her futbolcunun hayali olan A Milli Takım'a kadar yükselmiştir. 8 Haziran 2015'te oynanan Bulgaristan maçında ilk defa milli takım firmasını giyerek bu büyük gururu yaşamıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Galatasaray spor kulübünün profesyonel oyuncusu olan Emre Taşdemir, kulüp tarafından 2019-2010 sezonu bitimine kadar 600.000-TL+KDV karşılığında Kayserispor'a oyuncu olarak kiralanmıştır. Oyuncunun maaşını bu dönemde Kayserispor'un ödeyeceği açıklanmıştır. Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020/2021 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Profesyonel futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2.200.000-TL sabit transfer ücreti ödeneceği kamuoyuna duyurulmuştur.

Kariyerindeki Önemli Olaylar

Emre Taşdemir için altyapısında yetiştiği ve futbolunu geliştirdiği Ankaragücü altyapısı ile Ankaragücü formasını profesyonel olarak giydiği dönemler kariyerinde temel basamakları oluşturmuştur. Bursaspor'a transfer olduğu zaman kariyerinde başarı basamaklarını tırmanmaya başlamış, futbolunu daha fazla geliştirme fırsatını yakalamıştır. A milli Takıma seçilmesi kariyerindeki en önemli olayların başında geliyor.

Aziz Behich ile sol bek mevkinde forma rekabetine girmiştir. Sezonun en fazla gol atan takımı, en iyi futbol oynayan takım olarak ödül almışlardır. Emre Taşdemir, sezonu 25 maçta 4 asist performans ile bitirmiştir. Finalde Galatasaray kupayı alsa da Türkiye Kupası'nda finale yükselen bir takımın sporcusu olmak kariyeri için son derece önemlidir. 2015-2016 sezonunda Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 maçta bir gol ve dört asist yapmıştır.

Takım ve Bireysel Başarıları

Emre Taşdemir'in kariyerindeki önemli olaylarla birlikte takımı ile birlikte olan başarıları ile bireysel başarıları da ayrı bir kategori olarak merak uyandırıyor. Futbolcuyu yakından tanımak ve futbol başarılarını değerlendirmek isteyenler bu başarılara ayrı bir önem veriyorlar.

Takım:

- Bursaspor - Türkiye Kupası ikincilik (2015)

- Galatasaray- Süper Lig Şampiyonluk (2020)

- Galatasaray- Türkiye Kupası Şampiyonluk (2020)

Bireysel:

- Türkiye'de Yılın Takımı (2015)