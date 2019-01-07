Galatasaray'ın Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile anlaştığı iddia ediliyor. Bir dönem A Milli Takım'a kadar yükselen genç oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düşüşe geçmişti. Emre'nin Galatasaray'ın gündemine gelmesinin ardından Emre Taşdemir kimdir? Sorusunun cevabı aranmaya başladı.

Emre Taşdemir kimdir?

8 Ağustos 1995 doğumlu olan Emre Taşdemir 1.76 boyunda ve sol bek mevkisinde forma giyiyor. Genç oyuncu aynı zamanda sol kanat ve 10 numara bölgelerinde forma giyebiliyor.

Turanspor'da 2007 yılında futbola başlayan Emre 2009 yılında Osmanlıspor'a, 1 yıl sonra da Ankaragücü'ne transfer oldu. 2013 yılında Ankaragücü'nde profesyonel olan Emre Taşdemir 1 yıl sonra sözleşmesini fesh ederek Bursaspor'a gitti.

2014-2015 yılında Bursaspor ile 25 maça çıkan Emre Taşdemir bir sezon sonra 28 maçta forma giyerek A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Uzun süredir sakattı!

Son 3 sezonda 14 maça çıkabilen Emre Taşdemir geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile sözleşmesini fesh etmişti. Kariyerinde 101 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu 9 gol atma başarısı gösterdi.

A Milli Takım formasını ise Emre 4 kez giydi.







