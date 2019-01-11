Emre Taşdemir ilk idmanına çıktı

Aslan’ın bir diğer yeni transferi Emre Taşdemir, Galatasaray formasıyla ilk idmanına çıktı. Anlaşma sağlanır sağlanmaz Antalya kampına katılan 23 yaşındaki sol bek, kendisine sunulan özel bir program doğrultusunda çalıştı. Emre’nin gelişiyle birlikte, Ömer Bayram’ın da takımdan ayrılma ihtimali doğdu. Fransa’nın Reims kulübüyle bir süredir görüşme halinde olan Ömer’in, mutabakat sağlaması halinde Galatasaray’ın bonservis konusunda sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi.





Fatih hoca milli yaptı

23 yaşındaki Emre, Galatasaray’dan önce Bursaspor, Ankaragücü ve Osmanlıspor gibi takımların formasını giydi. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle 200 günün üzerinde bir süre futboldan uzak kalan genç futbolcu, toparlanmaya çalışıyor. Emre Taşdemir, ilk kez Fatih Terim yönetiminde A Milli Takım forması giymişti. Bu nedenle tecrübeli hocayla ilişkisi de oldukça iyi düzeyde.

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