Emre Taşdemir: Çok sevinmeden devam etmeliyiz

Galatasaray'da Emre Taşdemir Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 6-0'lık skorla kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği rahatsızlığın ardından fiziksel durumunun iyi olduğunu ve bunu sahada gösterdiğini dile getiren Emre Taşdemir, "Koronavirüsten sonra biraz düşüş yaşadım; ama gerekli çalışmaları yapmıştık. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlere nasıl çok üzülemiyorsak, galibiyetlere de çok sevinmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Salı günkü maça en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Arda Turan ile aynı kanatta oynamanın kendisi için her zaman bir artı olduğunu dile getiren oyuncu, "Onunla maç içinde ve dışında sürekli konuşuyoruz. Onunla oynamak beni çok rahatlatıyor. Topu verdiğim, aldığım zaman hep iletişimdeyiz. Bu da iyi oynamama sebep oluyor." şeklinde konuştu.



