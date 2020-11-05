Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde (ISL) 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kıran Emre Sakçı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi yarışlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz Emre Sakçı’nın 50 metre kurbağalamada 25.29 saniye yüzerek kendisine ait Avrupa rekorunu kırması bizleri çok mutlu etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun elde ettiği sonuçta emeği geçenleri kutluyorum. Derecesiyle dünyanın en iyi ikinci derecesini elde ederek dünya rekoruna 4 salise daha yaklaşan Emre Sakçı’nın başarılarının devamını diliyorum”

İHA