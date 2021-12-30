2020 herkes için zordu. Spor anlamında pandemi ve karantina özellikle yüzme branşını çok etkilemişti. İşte o isimlerin başında da Milli yüzücü Emre Sakçı vardı. 5-6 aylık süreçte denize dahi giremeyen Emre Sakçı buna rağmen muhteşem bir bir dönüş yapmıştı. 2020'nin sonuna gelindiğinde, turnuva görmemiş birçok sporcu için Uluslararası Yüzme Ligi'nde (ISL) 1 ay sürecek turnuva hızır gibi yetişmişti. Coach Türker Oktay ve öğrencisi Emre Sakçı için hem motive olma hem de hedeflere ulaşma yolunda önemli bir sınavdı. Nitekim Milli yüzücü üst üste rekorlar kırarak bizleri gururlandırmıştı. Adım adım gidilen hedefte, Avrupa rekoru geçilmiş ve dünya rekoruna (25.29) 0.5 saliselik bir fark kalmıştı.

1 yıl içinde rekor üstüne rekor kırdı

ISL'den bu yana yaklaşık 1 yıl geçti. Bu süreçte olimpiyat için uzun kulvarda hazırlık yapıldı ve Tokyo'da ilk final için havuza girildi. Beklenen olmadı ancak hedef 50m kurbağalamada kısa kulvarda 2009'daki dünya rekorunu kırmaktı. Olimpiyat sonrası kasım ayında Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda boy gösteren Emre Sakçı finalde dünya rekorunu egale eden Shymanovich'in (25.25) ardından bir kez daha 2.'lik kürsüsüne çıkmıştı. Ve 2021'in kapanışı geçen haftaki Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda ses getirecek derece ve madalyayla yapılacaktı. Ancak 50m kurbağalamanın favorisi olan Emre Sakçı'nın yarı finaldeki diskalifiyesi hedefi biraz olsun geciktirdi. Sualtı kamerasının kullanıldığı ve 'dolphin vuruş'la ilgili FINA'nın henüz standart bir kriter getirmediği Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'na hakem kararları damga vurdu. Alınan diskalifiye kararı sonrası coach Türker Oktay 'Bu burada kalmaz demişti!' nitekim de öyle oldu.

'Hakemlerin diskalifiye kararı bizi hırslandırdı'

24 yaşındaki Fenerbahçeli Emre Sakçı tam 7 gün sonra, Türkiye Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda havuza girdi ve potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu, ulaştığı 24.95'lik dereceyle gösterdi, 12 yıllık dünya rekorunu tarihe gömdü. İşte bu başarı sonrası Fanatik'e konuşan başarılı çalıştırıcı Türker Oktay şunları söyledi: "Esas hazırlandığımız yer, Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'ydı. Bu dereceyi orada yüzmeyi hedeflemiştik. Ancak orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildik. Bu rekoru orada kırıp ülkemize ilk birinciliğimizi getirecektik. Diskalifiye edildiğimiz yarı finalde yüzdüğümüz (25.52) derece bile dünya şampiyonluğuna yetiyordu. Ama hakem kararı hedefimizin yarıda kalmasına neden oldu. Yine de bu durum bizi daha da hırslandırdı ve 'Burada kalmaz dedik'... Bunun cevabını Gaziantep'te 25 saniyenin altında bir derece yüzerek verdik. 25.25’le 12 yıldır kırılamayan dünya rekorunu 24.95'le kırdık. Şimdi hedef 100m kurbağalama rekorları kırmak olacak" diye konuştu.

Hatice Yücel