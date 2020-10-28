Emre Sakçı’dan çifte zafer

Emre dün de 100 metre kurbağalama ile 50 metre kurbağalama skins mücadelelerinde birinci oldu. Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de devam eden şampiyonada Fenerbahçe’nin sporcusu 100 metrede, 57.17’yle Alman Marco Koch’un 0.09 saniye önünde ilk sırayı aldı.

ABD’liyi geçti

Sakçı ayrıca eleme usulü yapılan ve 4 takımdan 2’şer sporcunun yer aldığı 50 metre kurbağalama skins yarışlarında da birinciliği kimseye kaptırmadı. Milli yüzücü 25.73’lük derecesiyle ABD’li Caeleb Dressel’a 0.47 saniye fark atarak yarışı lider tamamladı.