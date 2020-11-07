Emre Sakçı rüzgarı sürüyor

Macaristan’da devam eden Uluslararası Yüzme Ligi’nde dün yine Emre Sakçı fırtınası vardı. 7. ayağın ilk gününde, favori olduğu 50m kurbağalamada kendisine ait kısa kulvar Avrupa rekorunu 25.29’la geliştiren ve dünya rekorunu 4 saliseyle kaçıran Sakçı dün 100m kurbağalamada ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

7. ayakta MVP seçildi

Avrupa rekorunun kırıldığı yarışta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bu branşın başarılı sporcularından biri olan Belaruslu Ilya Shymanovich’le kapışan Sakçı, rakibinin 0.12 saniye gerisinde kalsa da, 55.97’yle 100m kurbağalamada dünyanın en iyi 6. derecesini yüzmeyi başardı. Bu arada yarışı kazanan Shymanovich 55.85’le Avrupa rekoru kırarken dünyanın da en iyi 2. derecesini yaptı. Aynı gün ayrıca ikili, eleme usulü yapılan ‘skins’ yarışlarında kapıştı. Emre ve Shymanovich 50m kurbağalama skins finaline kadar yükseldi. Bu yarışta ise Emre, 25.57’yle rakibini geçti ve skins yarışının şampiyonu oldu. Emre Sakçı ayrıca, tüm branşların sporcularının yer aldığı 7. ayak yarışlarının sonunda MVP Ödülü’ne layık görüldü.

‘İzmir için yüzdüm’





Yüzmede elde ettiği uluslararası başarılarla Türkiye’nin gururu olan milli sporcumuz Emre Sakçı, İzmir için yüzdüğünü açıkladı. Ailesiyle birlikte İzmir’de yaşayan sporcu, “Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım. Elimden geldiğince deprem haberlerinden uzak durmaya çalıştım ama Ayda ve Elif’i görmezden gelemezdim. Onlar bize mucizeyi hatırlatan mucize çocuklar. Ayrıca İzmir’e yağan yardımları ve İzmirliler’in kenetlenmesini gördükçe bir kez daha dedim ki, ’İyi ki İzmirliyim’. Sonra ben de yapmam gereken işe konsantre oldum çünkü bu sefer farklıydı. Bu sefer İzmir’im için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. Bu zor günlerde biraz bile moral olabildiysek ne mutlu bizlere” dedi.