Emre Sakçı rekor kırdı!

Emre Sakçı bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Milli yüzücü, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de devam eden Uluslararası Yüzme Ligi’nde (International Swimming League) Kısa Kulvar Avrupa Rekoru’nun yeni sahibi oldu. Fenerbahçe Kulübü’nün sporcusu olan Sakçı dün yapılan yarışta 25.50’lik derecesiyle rekorun yeni sahibi oldu. Eski rekor 25.51’le Rus yüzücü Vladimir Morozov’a aitti.

Bakan’dan tebrik

18 Ekim'deki 50 metre kurbağalama yarışında dünya rekortmeni Peaty'i 25.74'lük derecesiyle geride bırakarak tüm dikkatleri üzerine çeken Milli sporcumuz rekorun geleceğinin de işaretini vermişti. Dün daha da iyi bir performans sergileyen Avrupa ikincisi Emre, kısa kulvarda dünya listelerinde de en iyi 3. dereceyi yapmış oldu. Emre'yi bu başarısı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.