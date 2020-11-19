Emre Sakçı kronolojisi!

Macaristan’da 18 Ekim’den bu yana devam eden ve fanus sistemiyle düzenlenen 2020 Uluslararası Yüzme Ligi’ndeki başarısıyla tüm Türkiye Emre Sakçı’yı daha iyi tanıma fırsatı buldu. Yaklaşık 1 ay boyunca, fanusta kalan Fenerbahçeli Milli yüzücümüz, bu süreçte her haftaya ya rekor ya birincilik ya dünya listesinde ilk 10’a giren bir derece yapıp ya da bir rekortmeni geride bırakarak gündem yarattı. Sadece sportif yönüyle değil aynı zamanda Türkiye’nin zor zamanlar yaşadığı ‘İzmir depremi’nde de yaşadığı şehri kilometrelerce uzaktan unutmadı. İşte bu 1 aylı süreçte Emre Sakçı’nın gün gün, derece derece olan başarı tablosunu mercek altına aldık...

‘Olimpiyat’ta final hedefim var’

Fenerbahçe’nin Milli yüzücüsü Emre Sakçı dün Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu. Sakçı, “Dünya rekorunu kıramadık, inşallah bir dahaki için o da cebimizde kalsın. Çok mutlu ve gururluyum. Başkanımız Ali Koç’tan başlayarak tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür etmek istiyorum. Tüm basına da teşekkür ediyorum. Yüzmeye ilgi ciddi şekilde artmış durumda. Bir kültür oluşturmaya başladık. Bu işler olimpiyat düzeyine çıkıldığında kültür istiyor. Olimpiyat farklı bir yer, bu kültürü oluşturma konusunda Fenerbahçe önderliğinde önemli işlere imza atıyoruz. Bu kültürü oluşturduktan sonra olimpiyatta finaller, madalyalar bizim için inşallah sıradan olacak. Olimpiyata her zaman söylediğim gibi bayrağımızı temsil etmeye gideceğim. Olimpiyatta yarı final ve final hedefim var. Bunu başarırsak bu da ülkemiz için ilk olacak” diye konuştu.

18 Ekim 25.74 BİRİNCİ OLDU: (50m kurbağalama)Turnuvadaki ilk yarışıydı. Dünya rekortmeni Adam Peaty’yi Türkiye rekoru kırarak geride bırakıp 1. oldu. Dünyanın en iyi 9. derecesini yüzdü.

19 Ekim 47.20: (100m Serbest) İlk yarışındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yarıştığı Iron Takımı’nın isteği üzerine kulvarı olmamasına rağmen serbestte yüzdü. Turnuvadaki tek bireysel serbest yarışını 6. bitirdi, takımına puan kazandırdı.

19 Ekim 56.62: (100m kurbağalama)45 dakika arayla aynı gün ilk 100m kurbağalama yarışı için de havuza girdi. Ancak 100m serbestte yarışması performansını biraz etkiledi, Peaty’nin birinci olduğu yarışı 24 salise gerisinde 56.62’yle 3. bitirdi. Sadece kurbağalamada yarışsa belki Peaty’le daha iyi rekabet ederdi, ne de olsa daha önce onu geçmişti.

26 Ekim 25.50 AVRUPA REKORU: (50m kurbağalama)Turnuvadaki ikinci 50m kurbağalama yarışında Emre Sakçı’dan Avrupa rekoru geldi ve tüm zamanların dünyadaki en iyi 3. derecesine ulaştı. Eski rekor: 25.51’le Rus Morozov’a aitti.

27 Ekim 57.17 BiRiNCi OLDU: (100m kurbağalama)Turnuvadaki ikinci 100m kurbağalama yarışını 57.17’yle tamamladı. İlk derecesinden daha düşüktü ama rakip tanımadı ve 1.’lik elde etti.

27 Ekim 25.73 BiRiNCi OLDU: (50m kurbağalama Skins race)Skins yarışında kapıştı, elemeler ve yarı finalin ardından Caeleb Dressell’la finale kaldı. Finalde Dressell’ı geride bırakarak 1. oldu.

5 Kasım 25.29 AVRUPA REKORU: (50m kurbağalama)Turnuvadaki üçüncü 50m kurbağalama yarışında kendisine ait Avrupa rekorunu 11 salise geliştirdi, dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü. Bununla kalmadı ayrıca dünya rekorunu da 4 saliseyle kaçırdı.

6 Kasım 55.97: (100m kurbağalama) Bu branşta da dünya listesine girdi. Bu tarihteki yarışta Avrupa rekoru kırılmış, kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Bu branşın başarılı sporcularından biri olan Belaruslu Shymanovich’le kapışan Sakçı, rakibinin 0.12 saniye gerisinde kalsa da 55.97’yle 100m kurbağalamada dünyanın en iyi 6. derecesini yüzdü.

6 Kasım 25.57 MVP SEÇİLDİ (50m kurbağalama Skins)Aynı gün ayrıca ikili, eleme usulü yapılan ‘skins’ yarışlarında kapıştı. Skins finalinde Emre, 25.57’yle rakibini geçti ve şampiyon oldu. Emre Sakçı ayrıca, tüm branşların sporcuların yer aldığı 7. ayak yarışların sonunda MVP Ödülü’nü kazandı.

9 Kasım 25.43 BİRİNCİ OLDU: (50m kurbağalama)Avrupa rekorlarını üst üste geliştiren Milli yüzücümüz yarışta yine birinciydi ve performansıyla dünyanın en iyi 4. derecesini yüzdü.

10 Kasım 55.74 AVRUPA REKORU:(100m kurbağalama)50m’de geliştirdiği Avrupa rekorunun üzerinden 5 gün geçmişti ki, Emre Sakçı bu kez 100m kurbağalamada aynı başarıyı yakaladı, Avrupa rekorunu kırdı. Bu kategoride dünyanın en iyi 2. derecesini yüzdü.

10 Kasım 23.27 (Yarı Final) (50m Kelebek Skins) Yarışta serbestten sonra yarıştığı bir diğer branş kelebek oldu. Skins yarışında yarı finalde yarıştı ama finale kalamadı.

15 Kasım 25.54 BİRİNCİ OLDU: (50m kurbağalama)Yarıştığı ‘Iron’ takımının yarı finale kalmasında başrol oynayan Emre Sakçı, yarı finaldeki ilk yarışında belki zihinsel olarak yorgun olduğu için rekorluk derece yüzmese de birincilik elde etti ve dünyanın en iyi 10 derece listesine girecek bir performans sergiledi.

16 Kasım 56.51 BİRİNCİ OLDU: (100m kurbağalama)Yarı finaldeki 100m kurbağalamada 56.51’lik performans sergileyen Emre Sakçı, turnuvadaki son yarışını birincilikle kapattı ve takımına puan kazandırdı.

NOT: Turnuva sürecini göstermek adına elde edilen derecenin o tarihteki ‘TOP 10 Listesi’ sıralaması ele alınmıştır. Şimdi ki zamanda ise değişim göstermiştir. Bunlardan biri de; Büyük Britanyalı Adam Peaty, 16 Kasım’da 100m kurbağalamada 55.49’la hem dünya hem de Avrupa rekorunu kırdı.

Mini yorum

Baskı yaratmayın!

Emre Sakçı’yı ve onun üzerinde büyük emeği olan antrenörü Türker (Oktay) hocayı, geçen yıl elde edilen Avrupa 2.’liği sonrası tanıma fırsatı bulmuştum. Türkiye’ye 19 yıl sonra erkekler yüzmede madalya kazandırdığı için Emre ve Türker hocayla İzmir’de biraraya gelmiş, röportaj yapmıştık. Duruma gerçekçi yaklaşan Türker hoca fazla dillendirmek istemese de Emre’nin potansiyelinin yüksek olduğunu kelimelerin arasına sıkıştırmıştı. Çalışma azmi, yeteneği olan Emre’nin yarıştaki başarısını belirleyen en önemli faktör ise; mental anlamda gününde olması. Zaten mental anlamda hazır, motive olmuş bir Emre Sakçı’nın rekor kırması, madalya kazanması hiç tesadüf olmaz. Tabii bunun tersi de yarışı sonuncu bitirtir.

Her şeyin bir sırası var

Pandemi süreci, performans olarak zirve yapmış Emre Sakçı ve Türker hocanın planlarını biraz ertelese de Uluslararası Yüzme Ligi hızır gibi yetişti. Yarışlara sadece başarı yönlü bakmayın; Emre yaptığı her dereceyle özgüvenini, kendine olan inancını da arttırdı. Rakipleri onu tanıdı ve tanımaya da devam edecek. Bu sadece başlangıç. Biraz sabırla ve Emre Sakçı’nın üzerinde baskı yaratacak hedef koymadan ilerlemek gerekiyor. Çünkü her şey bir sırası var.

Geçmişe bir bakın

Bu rekorlar sonrası Emre Sakçı’ya hemen hedef belirledik, bazen de yorum yaptık! ‘Olimpiyatta madalya gelir mi?, Bu dereceler kısada, uzun kulvarda değil’ gibi söylemleri bir tarafa bırakın. Önce bir Türkiye’deki yüzme geçmişine bakın; Avrupa rekoru kıran, hatta olimpiyatta final gören sporcumuz var mı!

Hatice Yücel