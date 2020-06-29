Sezonun ikinci yarısını Yunanistan'da Olympiacos kadrosunda geçiren Emre Mor, bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo'ya dönmeye hazırlanırken aklının hala Galatasaray'da olduğu belirtildi.

Talentabout, yeni sezonda nerede forma giyeceği merak edilen oyuncunun yeniden Galatasaray'da oynamak istediğini aktardı.

Emre Mor, sezon başında Celta Vigo'dan Galatasaray'a kiralanmış fakat sonrasında beklentileri karşılayamayarak Yunan ekibi Olympiacos'a transfer olmuştu. Galatasaray ile ilk yarıda toplam 17 maçta görev yapan Emre Mor, Olympiacos formasıyla ise sadece 2 kupa maçında toplam 47 dakika süre alabildi.