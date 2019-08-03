Galatasaray, 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor’un maliyetini KAP’a bildirdi. Sarı kırmızılı formayı giymeyi çok istediği için ücretinde indirim yapmayı kabul eden Emre, net 725 bin Euro’ya razı oldu. Futbolcunun kulübü Celta Vigo’ya ise 600 bin Euro ödenecek. Galatasaray eğer isterse 31 Mayıs 2020’ye kadar 8 milyon Euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini alma hakkına sahip. Şener Özbayraklı ile yıllık 900 bin Euro’ya anlaşan Galatasaray, Emre Mor’u daha ucuza transfer etmiş oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra makamında kendisini ziyaret eden Emre Mor’dan çok ümitli olduğunu söyledi. Cengiz, “Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz” diye konuştu. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ise taraftarların Emre Mor’u heyecanla beklediğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet