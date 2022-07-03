Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe 'de yeni transfer Emre Mor, takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tek isteğim Fenerbahçe'ydi"

Türkiye'de oynamak istediği tek takımın Fenerbahçe olduğunu söyleyen Emre Mor, "Sıkı bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarında da iyi sonuçlar aldık, iyi ilerliyoruz. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek takım Fenerbahçe'ydi." sözlerini dile getirdi.

"Karagümrük'te yeniden doğdum"

Karagümrük dönemine değinen Emre Mor, "Profesyonel olarak futbola başladığınızda, kalitenin sizi yukarı çıkaracak tek unsur olduğunu düşünüyorsunuz. Ama açıkçası bu durum böyle değil. Mental olarak da hazır olmalısınız, eksikliklerim vardı. Geçen sene Karagümrük'te yeniden doğdum. Milli takımı tabii ki özledim. Açıkçası başarımda herkesin etkisi oldu, Volkan hocamın da çok etkisi var. Uyum içinde çalıştık. Volkan hoca benim futbol oynamama izin verdi, beni destekledi. ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki forma rekabeti hakkında genç futbolcu, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiada rekabetin olması normal. Tek bir oyuncuyla sezonu devam ettirmez büyük kulüpler. Herkes şans bulacaktır. Ama bahsettiğiniz bazı isimlerin esas mevkisi benle aynı değil. Rekabet benim için önemli ve güzel." dedi.

Arda Güler sözleri

Sarı-Lacivertli ekibin genç yeteneği Arda Güler'e de değinen Emre Mor, "Arda özelinde konuşacak olursam, benim ilk geldiğim zamanı görüyorum Arda'da. Benim yaptığım yanlışları yapmaması konusunda onu uyaracağım. Arda çok kaliteli bir futbolcu. O da benim gibi bu tip oyun şeklini seven bir oyuncu. Oynarken taraftarlara keyif verdiğimi de düşünüyorum. Elbette bu oyun şeklimi değiştirmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

Son olarak ise Fenerbahçe'deki baskı hakkında konuşan Emre Mor, "Fenerbahçe gibi büyük camialarda baskı daima olur. Kalitemiz ve mentaliteyle bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Geçen yıl bütün takımlar birbirlerini yenebildiler. Umarım hep birlikte iyi bir sezon çıkarırız." dedi.



