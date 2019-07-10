Emre Mor transferiyle ilgili son dakika açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün TRT Spor'a yaptığı açıklamayla Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u transfer edeceklerini duyurmuştu. 21 yaşındaki yıldız ismin hocası Fran Escriba ise bugün konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. 54 yaşındaki İspanyol teknik adam, Celta Vigo'nun yeni sezon hazırlık kampı öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılması beklenen futbolcular hakkında şunları söyledi:

"Mathias Jensen, Andrew Hjulsager ve Emre Mor, takımdan ayrılmak üzere. Ancak tamamı ile kulübü ilgilendiren bu konu hakkında şu an için hiçbir şey bilmiyorum. Kontratlarının feshi ya da başka bir kulübe transferleri söz konusu olabilir. Bu isimlerin çok iyi birer futbolcu oldukları doğru. Ancak kadromuzu iyileştirmek istiyorsak hepsinin kendilerine yeni seçenekler aramaları daha iyi olacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler