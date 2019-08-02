İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki Emre Mor, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Emre Mor, özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
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İSTANBUL, (DHA)- Galatasaray'ın yeni transferi 22 yaşındaki Emre Mor, sağlık kontrolünden geçti.
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