Emre Mor, ülkemizin önde gelen takımlarından Galatasaray ile transferi sonrası gözlerin çevrildiği genç yıldız futbolcular arasında göze çarpıyor. Yıldız futbolcunun nereli olduğu, yaşı ve oynadığı takımlar merakla araştırılıyor. Hatta Galatasaray transfer haberi sonrası arama motoru Google'da 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yıldız futbolcu ile ilgili detaylar en çok araştırılanlar arasında yer almıştır.

Emre Mor nereli?

Emre Mor, Danimarka'nın Kopenhag Belediyesi'ne bağlı Bronshoj idari bölgesinde dünyaya gelmiştir. Emre Mor, doğduğu ülkenin önemli takımlarından biri olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımında forma giyerek futbol kariyerinde önemli bir adım atmıştır. Bu takımda oynadığı futbol ile kısa sürede yıldızı parlamıştır.

Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Emre Mor'un aslen nereli olduğu bir diğer deyiş ile memleketi özellikle Türkiye'deki futbol tutkunlarının ve yıldız oyuncunun fanlarının öğrenmek istedikleri konular arasında. Genç ve yetenekli futbolcu hakkında daha detaylı bir bilgi vermek gerekirse Emre Mor'un annesi Makedonyalı, babası ise Türk'tür. Babası Uşaklıdır. Ünlü futbolcu da baba tarafından aslen Uşaklı olup Uşak ilinin Sivaslı ilçesinin Tatar kasabasındandır.

Ünlü ve başarılı oyuncunun Milli Takım formasını giymesinin memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesinde büyük bir coşku ile karşılandığı ve yaşanan bu güzel sevinç ve gururun haberlere yansıdığı her zaman akıllarda kalacaktır. Bu haberleri okuyan futbol takipçileri tarafından Emre Mor'un memleketi çok daha önce öğrenilmiştir.

Emre Mor kaç yaşında?

Maç sırasındaki hızı, çok rahat bir şekilde adam eksiltmesi ve etkileyici şutları ile gözlerin üzerine çevrildiği Emre Mor, Galatasaray'a transferi ile ülkemizde daha çok tanınmaya ve dolayısı ile hakkında pek çok husus merak edilmeye başlayan bir futbolcu. Merak edilen hususlar arasında genç futbolcunun yaşı ön plana çıkıyor. Emre Mor, 24 Temmuz 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Yıldız futbolcu şu an 23 yaşındadır.

Emre Mor hangi takımlarda oynadı?

Emre Mor'un hangi takımlarda oynadığı, onu yakından tanımak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Emre Mor, futbola henüz 4 yaşında Bronshoj Boldklub'te başlamıştır. Sonraki dönemde U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer olmuştur. 2014 senesinde Fransa takımlarından Saint Etienne tarafından denetlenerek 2015 yılı ocak ayında FC Nordsjaelland'a transfer olmuştur. 28 Kasım 2015 yılında Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan yıldız futbolcu, 84.dakikada maça dahil olarak ilk maçına çıkmıştır.

28 Şubat 2015 yılında Viborg FF ile oynanan maçta futbol kariyerinin ilk golünü atmıştır. İlk sezonda toplam 13 maça çıkan genç yıldız, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatmıştır. Cezalı olduğu ve Milli Takıma çağrıldığı zamanlar haricinde bütün ikinci yarı maçlarına çıkmıştır. Emre Mor, Danimarka'nın genç milli takımları ile toplam 22 maça çıkmış bu maçlarda 3 gol atmıştır. 2016 yılına gelindiğinde ise Türkiye Milli Takımını seçmiştir. Mart ayında Türkiye U-21 takımı ile ilk maçına çıkmıştır. Fatih Terim tarafından Mayıs 2016'da Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrılmıştır. Karadağ ile 29 Mayıs 2015 tarihinde oynanan hazırlık maçında ilk defa sahaya çıkmıştır.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor ve Maaşı Ne Kadar?

Emre Mor, 2001-2006 senelerinde Bronshoj Boldklub'te; 2006-2015 senelerinde Lyngby BK'de; 2015-2016 senelerinde FC Nordsjaelland takımlarında oynadıktan sonra yine ilk defa profesyonel olarak 2016'da FC Nordsjaelland takımının forması ile sahaya çıkmıştır. Daha sonra sırası ile 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da ve son olarak İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo takımında başarılı bir şekilde top oynamaktadır. Emre Mor, bir buçuk milyon Euro transfer ücretleri ile akıllarda kalan ünlü bir yıldız.

Oynadığı mevki

Emre Mor, sol ayağı ile futbolu çok beğenilen genç bir yıldız. Emre Mor, forvet oyuncusu olarak sağ kanat mevkiinde görev alıyor. Farklı görevleri de başarı ile yerine getirebilecek bir alt yapı ve yeteneğe haiz bir futbolcu olarak kabul görüyor. Özellikle yan mevki olarak sol kanat ve santrafor olarak da başarılı bir grafik çiziyor.

Futbolunda güçlü ve zayıf yönleri

Emre Mor'un maçlarda futbol performansında öne çıkan güçlü yönleri:

- Adam geçme

- Ara pas verme

- Uzaktan şut atma

Zayıf yönleri ise:

- Top tutma

- Pas verme

- Disiplin