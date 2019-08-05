Emre Mor heyecan yarattı

Sarı-Kırmızılılar’ın, İspanyol ekibi Celta Vigo’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Mor, yeni takımıyla ilk maçına Panathinaikos karşısında çıktı.

Sadece tek bir idmanla Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede boy gösteren Emre, ikinci yarının başlarında Seri’nin yerine oyuna girdi. Henüz tam olarak hazır olmamasına rağmen sahaya ayak basmasıyla birlikte taraftarın destek tezahüratlarıyla karşılaşan genç yıldızın, bir hayli heyecanlı olduğu gözlemlendi.

Üçlü de çektirdi

Kısa süre oyunda kalmasına rağmen topu her ayağına aldığında maçın bir anda hızlanmasını sağlayan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, attığı deparlar ve şık çalımlarıyla, tribünlerin de heyecanlanmasını sağladı. 90 dakikanın ardından kale arkasındaki taraftarların tribüne çağırdığı Emre, ilk üçlüsünü de çektirdi. Takım arkadaşlarından bu konuda yardım alan genç yıldızın performansı, ondan büyük beklentiler içinde olan Fatih Terim’i de çok memnun etti.