Galatasaray'da Emre Mor transferindeki tıkanıklık ortadan kalkmak üzere... Bir menajerlik şirketi, Emre'nin Galatasaray'a transferinde devre dışı bırakılınca tıkanma yaşanmıştı. Genç futbolcu ve menajeri, Sarı-Kırmızılı yönetime en kısa sürede sorunun çözüleceği mesajını iletti. Galatasaray cephesinden ise konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u transfer edeceklerinin altını çizerken menajerlik şirketini kesinlikle muhatap almayacaklarını vurguladılar.

BONSERVİSİ CELTA'DA

Bu gelişme üzerine Galatasaray Yönetimi'nin bekleyişe geçtiği bildirildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Mor'un transferini çok istiyor... Kariyeri düşüşte olan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi Celta Vigo'da bulunuyor.

Kaynak: Takvim